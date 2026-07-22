Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente a Buenos Aires: qué día regresa la inestabilidad

Del mismo modo, el domingo se espera con cielo mayormente nublado; acompañado de marcas térmicas estimadas en 8 grados para la mínima y 15 para la máxima.

De acuerdo con el organismo nacional, la segunda semana de las vacaciones de invierno inician todavía con buenas condiciones del clima. El lunes tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 11 y 16 grados.