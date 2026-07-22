Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente a Buenos Aires: qué día regresa la inestabilidad
El Servicio Meteorológico Nacional espera un pronto retorno de las lluvias al AMBA, confirmando la tendencia inestable de la semana.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesado por una semana con clima inestable, y si bien este miércoles llegó el alivio, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no es para nada alentador, y se espera por el regreso inminente de las lluvias.
El inicio de la primera semana de las vacaciones de invierno fue con casi dos jornadas pasadas por agua. Sin embargo, este miércoles, el día transcurrió con cielo mayormente nublado, junto a temperaturas de entre 7 y 12 grados.
Para la continuidad, el jueves se presenta todavía con buenas condiciones, de acuerdo con el organismo nacional. Se espera cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 7 y 13 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El pronóstico del SMN no es para nada alentador, ya que prevé que el viernes, en el cierre de la semana, se dé el regreso de la inestabilidad. Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde, con temperaturas de entre 11 y 16 grados.
Para el organismo nacional, sería esa la única jornada con mal clima, ya que el fin de semana iniciaría otra vez estable, con un sábado que se anticipa con niebla en la madrugada y mañana y cielo mayormente nublado; con una mínima de 8 grados y una máxima de 17.
Del mismo modo, el domingo se espera con cielo mayormente nublado; acompañado de marcas térmicas estimadas en 8 grados para la mínima y 15 para la máxima.
De acuerdo con el organismo nacional, la segunda semana de las vacaciones de invierno inician todavía con buenas condiciones del clima. El lunes tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 11 y 16 grados.
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