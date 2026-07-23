Música, baile y diversión: así es "Cazadoras Doradas", el show para toda la familia

Con funciones los sábados a las 17.30 y los domingos a las 17.00 en la sala ubicada en Avenida Corrientes 1524, el show reúne sobre el escenario a tres talentosas cantantes que interpretan algunos de los grandes éxitos que marcaron a distintas generaciones. La música se combina con un importante despliegue escénico, coreografías, pantallas y un atractivo diseño de luces que acompaña cada momento.