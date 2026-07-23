Música, baile y diversión: así es "Cazadoras Doradas", el show para toda la familia
El exitoso espectáculo inspirado en el fenómeno del K-pop llega al Teatro Picadilly con música, baile y color.
Estas vacaciones de invierno, el Teatro Picadilly abre sus puertas a "Cazadoras Doradas", un espectáculo musical para toda la familia. La propuesta invita a disfrutar de una tarde repleta de canciones, coreografías, efectos visuales y mucha diversión, pensada para compartir una experiencia inolvidable.
Con funciones los sábados a las 17.30 y los domingos a las 17.00 en la sala ubicada en Avenida Corrientes 1524, el show reúne sobre el escenario a tres talentosas cantantes que interpretan algunos de los grandes éxitos que marcaron a distintas generaciones. La música se combina con un importante despliegue escénico, coreografías, pantallas y un atractivo diseño de luces que acompaña cada momento.
A lo largo de una hora, el público podrá cantar, bailar y sumarse a una propuesta interactiva que busca convertir cada función en una verdadera celebración. La energía de las artistas y el ritmo constante del show hacen que la experiencia mantenga entretenidos tanto a los más chicos como a los adultos.
El show se presenta durante las vacaciones de invierno
Además de las funciones habituales de los fines de semana, durante las vacaciones de invierno "Cazadoras Doradas" ampliará su cartelera con presentaciones todos los días, ofreciendo más oportunidades para que las familias puedan acercarse al teatro y disfrutar de la propuesta.
Con una puesta en escena dinámica, colorida y participativa, el espectáculo apuesta por combinar música, baile y entretenimiento en una experiencia inmersiva que invita al público a ser parte del show desde el primer momento.
Sol Valente dirige y se destaca la producción de Arpegio y Darío Arellano
La dirección está a cargo de Sol Valente, mientras que las coreografías fueron creadas por Antu Alma Navas Stras. La producción es de Arpegio Musicales Producciones y Darío Arellano Producciones, responsables de llevar adelante esta propuesta que promete convertirse en uno de los atractivos de la cartelera infantil durante las vacaciones de invierno.
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