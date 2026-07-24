Alerta en el Mundial 2026: investigan dos partidos de España por presuntas irregularidades

Sobre esto, el especialista Christian Kalb, excolaborador de la entidad, le bajó el tono a la polémica en declaraciones a The Athletic. "Hay muchas explicaciones que no implican manipulación; las alertas pueden responder simplemente a comportamientos atípicos en el mercado o cambios de liquidez", indicó.

La postura oficial de la FIFA y los otros casos del torneo

A pesar del informe presentado por la red de monitoreo, desde la FIFA fueron categóricos al desestimar cualquier tipo de maniobra ilícita. "No se detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos relacionados con ningún encuentro del torneo", remarcaron desde el organismo radicado en Zúrich.

Además de los dos episodios vinculados a España, el informe del Group of Copenhagen incluyó otras cinco "alertas amarillas" en la cita mundialista: