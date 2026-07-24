Alerta en el Mundial 2026: investigan dos partidos de España por presuntas irregularidades
Un organismo internacional de integridad deportiva detectó movimientos atípicos en los cruces protagonizados por el actual campeón del mundo.
La consagración de la Selección de España en el Mundial 2026 quedó envuelta en una sorpresiva controversia tras conocerse que dos de sus compromisos durante el torneo están bajo análisis por presuntas irregularidades vinculadas a las apuestas deportivas.
Según reveló el prestigioso medio The Athletic, el Group of Copenhagen —una red internacional independiente especializada en la prevención, detección y sanción de la manipulación de eventos deportivos— detectó un total de siete situaciones sospechosas durante el certamen y elevó un pedido de explicaciones formal ante la FIFA.
Dentro de ese listado, dos episodios salpican de lleno al conjunto ibérico, flamante campeón del mundo tras derrotar a la Selección Argentina en la final disputada en New Jersey.
Mundial 2026: los dos momentos de España en la mira
Las situaciones que despertaron las dudas del organismo de control internacional corresponden a partidos de la fase inicial:
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El cruce ante Cabo Verde: Se registró un volumen inusual y masivo de apuestas en la plataforma Polymarket volcándose a la posibilidad de que España no lograra la victoria frente al conjunto africano.
El duelo frente a Arabia Saudita: Llamó la atención la insólita y prolongada demora del sistema VAR para ratificar la anulación de un gol convertido por Ferrán Torres en el marco de la goleada española.
Ambos episodios fueron clasificados bajo el rótulo de "alerta amarilla", el segundo nivel más leve dentro del protocolo del organismo, que se activa ante movimientos de cuotas inexplicables, rumores en redes o sospechas de tráfico de información privilegiada.
Sobre esto, el especialista Christian Kalb, excolaborador de la entidad, le bajó el tono a la polémica en declaraciones a The Athletic. "Hay muchas explicaciones que no implican manipulación; las alertas pueden responder simplemente a comportamientos atípicos en el mercado o cambios de liquidez", indicó.
La postura oficial de la FIFA y los otros casos del torneo
A pesar del informe presentado por la red de monitoreo, desde la FIFA fueron categóricos al desestimar cualquier tipo de maniobra ilícita. "No se detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos relacionados con ningún encuentro del torneo", remarcaron desde el organismo radicado en Zúrich.
Además de los dos episodios vinculados a España, el informe del Group of Copenhagen incluyó otras cinco "alertas amarillas" en la cita mundialista:
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La expulsión del futbolista sudafricano Themba Zwane en el encuentro frente a México.
Un extraño patrón de apuestas sobre la presencia del estadounidense Folarin Balogun frente a Bélgica, registrado el mismo día en que fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina y antes de que se revisara formalmente su sanción.
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