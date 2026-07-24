Choferes denuncian que empresas sacan la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" de los colectivos
Conductores y delegados gremiales reportaron la medida que violaría la Ley 27.023.
Choferes de colectivos y delegados gremiales denunciaron que empresas de transporte y el Gobierno ordenaron retirar de las unidades las calcomanías y carteles con la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas".
La medida generó una fuerte polémica debido a que la exhibición de la insignia está regulada por ley.
Trabajadores de diferentes líneas de colectivos, entre ellas las del Grupo DOTA, reportaron presiones y directivas explícitas para despegar los mapas y banderas alusivas de los laterales de los vehículos.
Según testimonios de choferes, la remoción de las insignias también comenzó a ejecutarse en formaciones de trenes.
La presunta orden se habría dado luego del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, donde los jugadores lucieron una bandera que rezaba “Las Malvinas son argentinas”.
El retiro de los adhesivos en trenes y colectivos violaría la Ley 27.023, que establece que todos los medios de transporte público de pasajeros de origen nacional deben llevar la inscripción obligatoria en un espacio visible.
La norma rige para colectivos urbanos, líneas de media y larga distancia, trenes, barcos y aeronaves que operen dentro o hacia fuera del país.
Argentinos Jrs también mostró la bandera de "Las Malvinas son argentinas" en el arranque del Torneo Clausura
Argentinos Juniors comenzó este jueves por la noche su camino en el Torneo Clausura ante Sarmiento de Junín. El Bicho encara este semestre con renovadas ilusiones y pretende volver a instalarse entre los principales animadores del campeonato para aprovechar que, tras quedar sin compromisos internacionales, podrá concentrarse en la LPF.
No obstante, el foco de este encuentro estuvo puesto en un gesto por fuera de lo futbolístico: luego de que la Selección Argentina exhibiera una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en el duelo ante Inglaterra por el Mundial 2026, los jugadores del Bicho repitieron esta acción al momento de la foto en equipo.
Del mismo modo, Tigre lo hizo en su goleada a Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana.
Por ello, se espera que esta bandera, que se ha vuelto tan famosa en la Copa del Mundo, sigue siendo mostrada en otros encuentros del fútbol argentino.
Así agradeció Sarmiento a la Selección Argentina en su duelo con Argentinos Juniors
En la previa al duelo con el Bicho, el Verde no dudó en agradecer a los dirigidos por Lionel Scaloni, con fuegos artificiales de color celeste y blanco. Además, colocaron una bandera en el campo de juego que agradecía a la Scaloneta por "unir y hacer feliz" al pueblo argentino.
La bandera que emocionó a Lanús: hinchas de Cienciano desplegaron un "Las Malvinas son argentinas"
En la previa del encuentro entre Lanús y Cienciano por Copa Sudamericana, disputado en La Fortaleza, un grupo de hinchas del conjunto peruano desplegó una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", gesto que fue celebrado por los simpatizantes locales y rápidamente generó repercusión.
La escena se produjo mientras ambos equipos se preparaban para disputar el partido de ida de los dieciseisavos de final del certamen continental. El mensaje, acompañado por aplausos desde distintos sectores del estadio, reflejó un gesto de reconocimiento y fraternidad entre ambas parcialidades.
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