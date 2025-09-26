Bronca en Florencio Varela: la madre de Morena Verri prometió marchar todos los días

Sabrina dejó en claro que no piensa detenerse: “No me importa nada, yo voy por todo. Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable”. Su reclamo, que resuena como un grito desesperado en medio del dolor, busca convertirse en la voz que mantenga viva la exigencia de justicia frente a un crimen que sacudió al país.

funeral brenda y morena El último adiós en el cementerio privado La Praderas de Esteban Echeverría

Triple crimen en Florencio Varela: Quiénes son los 4 detenidos:

1- Miguel Ángel Villanueva Silva (27). De nacionalidad peruana, está señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Las tres mujeres fueron asesinadas y descuartizadas para enterrarlas en el patio de la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen. Los investigadores sospechan que podría tener vínculos con organizaciones narco criminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.

2- Iara Daniela Ibarra (19). De nacionalidad argentina. También es la presunta dueña de la vivienda, y fue capturada junto a Villanueva Silva. Habría tenido participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía investiga si el vínculo que tiene con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

3- Maximiliano Andrés Parra (18). De nacionalidad argentina. Fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen, en el centro de la escena. Las pericias buscan determinar si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.

4- Magalí Celeste González Guerrero (28). De nacionalidad argentina. Estaba en la misma vivienda que Parra. Investigan si tiene algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.