Bronca en Florencio Varela: la madre de Morena Verri prometió marchar todos los días
La mamá de una de las víctimas del triple femicidio, cuestionó con dureza la falta de avances en la investigación y apuntó contra las autoridades.
El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela continúa generando una conmoción profunda en la sociedad y un pedido urgente de justicia por parte de los familiares de las jóvenes asesinadas. Sabrina, la madre de Morena Verri, habló con los medios durante el velorio de su hija y, entre lágrimas, lanzó un mensaje cargado de dolor y furia: “Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable”.
La mujer explicó que, hasta el momento, ninguna autoridad se acercó a dialogar con las familias para brindar información precisa sobre la causa. Esta falta de contacto aumenta la indignación de los allegados, que sienten que la investigación avanza con demasiada lentitud. “Lo único que pido es que nos ayuden a investigar a fondo. Justicia es lo único que quiero”, insistió, visiblemente quebrada frente a los micrófonos.
La madre no solo reclamó avances judiciales, sino que además relató lo inhumano de la situación que atravesaron las víctimas: “Mis hijas no tenían culpa de nada. Presenciaron una tortura, fue algo inhumano”. Con la voz entrecortada, denunció que la investigación pudo haber hecho mucho más para evitar que el caso terminara en una tragedia irreversible.
Con un tono de bronca que reflejaba tanto impotencia como indignación, arremetió contra las fuerzas de seguridad: “Se podría haber hecho mucho más. Si no, no tendría que estar enterrándolas hoy acá. Es sencillo y simple, agarrás dos perros y empezás a rastrillar, en vez de estar molestando, todo por plata”.
Sabrina dejó en claro que no piensa detenerse: “No me importa nada, yo voy por todo. Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable”. Su reclamo, que resuena como un grito desesperado en medio del dolor, busca convertirse en la voz que mantenga viva la exigencia de justicia frente a un crimen que sacudió al país.
Triple crimen en Florencio Varela: Quiénes son los 4 detenidos:
1- Miguel Ángel Villanueva Silva (27). De nacionalidad peruana, está señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Las tres mujeres fueron asesinadas y descuartizadas para enterrarlas en el patio de la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen. Los investigadores sospechan que podría tener vínculos con organizaciones narco criminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.
2- Iara Daniela Ibarra (19). De nacionalidad argentina. También es la presunta dueña de la vivienda, y fue capturada junto a Villanueva Silva. Habría tenido participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía investiga si el vínculo que tiene con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.
3- Maximiliano Andrés Parra (18). De nacionalidad argentina. Fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen, en el centro de la escena. Las pericias buscan determinar si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.
4- Magalí Celeste González Guerrero (28). De nacionalidad argentina. Estaba en la misma vivienda que Parra. Investigan si tiene algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.
