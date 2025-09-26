Triple femicidio de Florencio Varela: así fue el último adiós a Brenda y Morena
Familiares y amigos inhumaron los restos de las primas en un cementerio privado de Lomas de Zamora.
Los restos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, dos de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela, fueron inhumados este viernes en el cementerio privado La Praderas, ubicado en Esteban Echeverría, luego de un doloroso recorrido del cortejo fúnebre que incluyó la rotonda de La Tablada, donde las dos primas de 20 años fueron vistas por última vez con vida, y luego por los monoblocks donde vivían.
El cortejo fúnebre partió pasadas las 10 desde la casa velatoria ubicada en Avenida Monseñor R. Bufano 2651, San Justo, partido de La Matanza, donde durante el día de ayer familiares y amigos realizaron el velorio.
Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el cortejo llegó a la rotonda de La Tablada, donde el viernes 19 Brenda y Morena, acompañadas por Lara Gutiérrez, subieron por sus propios medios a una camioneta Chevrolet Trucker blanca y fueron llevaras a la casa de Florencio Varela, donde horas más tarde las asesinaron.
Allí, ambas jóvenes fueron despedidas por vecinos y amigos que se acercaron hasta allí para darles el último adiós. El lugar fue escenario de constantes marchas en pedido de justicia.
Los coches fúnebres llegaron minutos después de las 11 al cementerio privado La Praderas, seguidos por una gran cantidad de vehículos donde se trasladaban familiares y amigos de las jóvenes. Si bien no se realizó un responso en la capilla del lugar, se llevó a cabo un cortejo a pie hasta llegar al sitio donde fueron sepultadas.
Toda la ceremonia del último adiós se realizó de manera muy íntima, a pedido de la familia y los más allegados a las víctimas, y ambas jóvenes fueron inhumadas una junto a la otra.
Triple crimen en Florencio Varela
Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron asesinadas en una casa del partido bonaerense de Florencio Varela. Los crímenes se habrían cometido entre el mismo viernes a la noche y la madrugada del sábado, según datos preliminares de las autopsias. Sus cuerpos fueron encontrados recién el miércoles.
Por el caso hay cuatro personas detenidas: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos.
En las últimas horas se realizó un allanamiento en Villa Zabaleta, en el búnker de "Pequeño J", el narco peruano que estaría detrás del triple crimen.
Además, el fiscal Gastón Duplaá, quien inicialmente investigaba el caso, decidió abandonar la causa luego de que los cuatro detenidos se negaran a declarar. Los cuatro acusados fueron indagados por homicidio triplemente agravado, por premeditación, alevosía y ensañamiento.
De esta forma, la causa que investiga el triple crimen femicidio en Florencio Varela pasó a manos del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario