Triple femicidio de Florencio Varela: así fue el último adiós a Brenda y Morena

Los coches fúnebres llegaron minutos después de las 11 al cementerio privado La Praderas, seguidos por una gran cantidad de vehículos donde se trasladaban familiares y amigos de las jóvenes. Si bien no se realizó un responso en la capilla del lugar, se llevó a cabo un cortejo a pie hasta llegar al sitio donde fueron sepultadas.

Toda la ceremonia del último adiós se realizó de manera muy íntima, a pedido de la familia y los más allegados a las víctimas, y ambas jóvenes fueron inhumadas una junto a la otra.

Triple crimen en Florencio Varela

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron asesinadas en una casa del partido bonaerense de Florencio Varela. Los crímenes se habrían cometido entre el mismo viernes a la noche y la madrugada del sábado, según datos preliminares de las autopsias. Sus cuerpos fueron encontrados recién el miércoles.

Por el caso hay cuatro personas detenidas: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos.

En las últimas horas se realizó un allanamiento en Villa Zabaleta, en el búnker de "Pequeño J", el narco peruano que estaría detrás del triple crimen.

Además, el fiscal Gastón Duplaá, quien inicialmente investigaba el caso, decidió abandonar la causa luego de que los cuatro detenidos se negaran a declarar. Los cuatro acusados fueron indagados por homicidio triplemente agravado, por premeditación, alevosía y ensañamiento.

De esta forma, la causa que investiga el triple crimen femicidio en Florencio Varela pasó a manos del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza.