El abogado de la familia de Lara denunció inoperancia judicial por la desprotección de la casa de Florencio Varela

Quiénes están detenidos por el crimen

Por el momento hay cuatro detenidos por el crimen. Se trata de dos parejas, una de nacionalidad argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado. Los acusados se negaron a declarar y seguirán con prisión preventiva en Penal de Melchor Romero. Se trata de:

Fueron imputados formalmente por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosia y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Por su parte, a dos de los acusados también se les imputa de manera alternativa el delito de encubrimiento agravado.

Quién ordenó el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela

La Justicia cree que el crimen fue ordenado por un narco peruano de 23 años conocido como Julito o "Pequeño J". El líder de la organización delictiva habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen.

Fuentes policiales explicaron que es un líder con un perfil “extremadamente sanguinario” y detallaron que, pese a su temprana edad, es tan peligroso como otros narcotraficantes de mayor experiencia.

Este mismo jueves allanaron el búnker de “Pequeño J” en el barrio porteño de Barracas. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel.