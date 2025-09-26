Horror en Chaco: detienen a los padres de una nena de 11 años que dio a luz a un bebé que estuvo desaparecido
El caso ocurrió en la localidad chaqueña de Juan José Castelli, donde un bebé estuvo desaparecido durante horas luego de que la menor fuera atendida en el hospital local por un supuesto aborto espontáneo.
Un hecho de connotaciones escabrosas conmueve por estas horas a la localidad de Juan José Castelli, ubicada en la zona Noroeste de la provincia del Chaco: una nena de 11 años dio a luz a un bebé que estuvo desaparecido durante horas.
Según informan medios locales, la menor fue llevada a un centro hospitalario por sus padres, quienes aseguraban que había sufrido un aborto. Sin embargo, al avanzar la investigación, surgió que el bebé había nacido y estaba vivo.
En ese marco y tras la denuncia efectuada por los médicos que atendieron a la nena, la Policía realizó allanamientos y en primera instancia encontró únicamente trapos con manchas de sangre en el domicilio de la familia.
Finalmente, y tras más de 20 horas de búsqueda, los efectivos lograron ubicar al recién nacido a la intemperie, con muy baja temperatura corporal y signos vitales débiles, siendo trasladado de urgencia al hospital, donde el bebé permanece en cuidados intensivos con riesgo de vida.
Por el hecho hay varias personas detenidas, entre ellas los padres de la menor, con intervención de la Unidad de Protección Integral (UPI) de Castelli, que continúa en plena investigación.
Una historia de terror
De acuerdo al Diario Norte, el médico Walter Romero fue quien denunció que se encontraba realizando guardia en el Hospital Bicentenario y cerca de las 6 se le solicitó la atención a la niña de 11 años, por "sangrado ginecológico".
Constató bajo sedación anestésica "desgarros genitales y restos ovulares compatibles con aborto incompleto y posible abuso sexual, procediendo a sutura", por lo que formalizó la denuncia correspondiente a este tipo de casos.
En ese marco, el fiscal ordenó un allanamiento en el domicilio de la madre de la menor (Chacra 64), logrando el secuestro de una sábana, un pantalón y una toallita con manchas presumiblemente sanguíneas, remitidos para realizar las respectivas pericias a fin de determinar su origen.
Posteriormente, la madre de la menor, de 37 años, y el padre, de 36, fueron detenidos "por encubrimiento", asignándose consignas policiales para resguardo del bebé en Neonatología y de la menor en internación Obstetricia.
Además, se investigada como “supuesto abuso sexual”, interviniendo la Asesoría de Menores, el Juzgado de Familia N°2 y la Unidad de Protección Integral (UPI) Castelli.
