Horror en Chaco: detienen a los padres de una nena de 11 años que dio a luz a un bebé que estuvo desaparecido

Una historia de terror

De acuerdo al Diario Norte, el médico Walter Romero fue quien denunció que se encontraba realizando guardia en el Hospital Bicentenario y cerca de las 6 se le solicitó la atención a la niña de 11 años, por "sangrado ginecológico".

Constató bajo sedación anestésica "desgarros genitales y restos ovulares compatibles con aborto incompleto y posible abuso sexual, procediendo a sutura", por lo que formalizó la denuncia correspondiente a este tipo de casos.

En ese marco, el fiscal ordenó un allanamiento en el domicilio de la madre de la menor (Chacra 64), logrando el secuestro de una sábana, un pantalón y una toallita con manchas presumiblemente sanguíneas, remitidos para realizar las respectivas pericias a fin de determinar su origen.

Posteriormente, la madre de la menor, de 37 años, y el padre, de 36, fueron detenidos "por encubrimiento", asignándose consignas policiales para resguardo del bebé en Neonatología y de la menor en internación Obstetricia.

Además, se investigada como “supuesto abuso sexual”, interviniendo la Asesoría de Menores, el Juzgado de Familia N°2 y la Unidad de Protección Integral (UPI) Castelli.