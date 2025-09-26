Miguel Ángel Russo recibe el alta médica pero no viajaría a Florencio Varela: los motivos
El entrenador de Boca, tras dos noches internado por deshidratación, ya se recupera en su domicilio.
Miguel Ángel Russo atraviesa un momento delicado en lo que respecta a su salud, aunque las noticias recientes ofrecen un alivio parcial: el entrenador de Boca recibió este viernes el alta médica después de haber pasado dos noches internado debido a un cuadro de deshidratación.
A pesar de estar recuperado, todo indica que no estará presente en el banco de suplentes cuando el Xeneize visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la décima fecha del Torneo Clausura, debido a razones de precaución. El partido se jugará este sábado a las 19 en el estadio Tito Tomaghello, con pronóstico de bajas temperaturas y lluvias.
El DT de 69 años ha sufrido varias complicaciones médicas durante el último mes. A comienzos de septiembre estuvo internado por una infección urinaria, pero había logrado reincorporarse y dirigir los empates del equipo ante Rosario Central y Central Córdoba. En esta ocasión, los médicos y el cuerpo técnico coincidieron en que lo más seguro es que el técnico se quede en su domicilio, evitando exponerse a condiciones climáticas adversas que podrían comprometer su recuperación.
Úbeda se haría cargo de Boca sin Russo
Mientras Russo permanece en casa, la conducción del equipo recaerá en Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes estuvieron al frente de los entrenamientos durante la semana. Además, Boca no podrá repetir el mismo once que igualó frente a Central Córdoba, debido a la lesión muscular de Carlos Palacios.
Por lo tanto, se espera que el equipo forme con Agustín Marchesín en el arco; Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco en defensa; Aguirre, Battaglia, Paredes y Velasco en el medio; y Merentiel junto a Giménez en la ofensiva.
Otros ausentes serán Edinson Cavani, todavía recuperándose de una molestia en el psoas derecho, y Milton Delgado, citado por la Selección Sub 20. Por su parte, Kevin Zenón podría tener algunos minutos en cancha, mientras que Lucas Blondel volvió a jugar con la Reserva y busca recuperar su lugar en el primer equipo.
La ausencia de Russo no solo implica un desafío táctico, sino también un test de liderazgo para el cuerpo técnico interino. El club de la Ribera intentará aprovechar la visita a Florencio Varela para sumar tres puntos fundamentales que le permitan mantenerse en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario