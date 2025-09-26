Miguel Ángel Russo recibe el alta médica pero no viajaría a Florencio Varela: los motivos

Por lo tanto, se espera que el equipo forme con Agustín Marchesín en el arco; Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco en defensa; Aguirre, Battaglia, Paredes y Velasco en el medio; y Merentiel junto a Giménez en la ofensiva.

miguel angel russo

Otros ausentes serán Edinson Cavani, todavía recuperándose de una molestia en el psoas derecho, y Milton Delgado, citado por la Selección Sub 20. Por su parte, Kevin Zenón podría tener algunos minutos en cancha, mientras que Lucas Blondel volvió a jugar con la Reserva y busca recuperar su lugar en el primer equipo.

La ausencia de Russo no solo implica un desafío táctico, sino también un test de liderazgo para el cuerpo técnico interino. El club de la Ribera intentará aprovechar la visita a Florencio Varela para sumar tres puntos fundamentales que le permitan mantenerse en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026.