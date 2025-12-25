Caballito: una camioneta perdió el control, se subió a la vereda y se incrustó en un edificio

Un impactante siniestro vial alteró la madrugada en el barrio porteño de Caballito, cuando una camioneta perdió el control mientras circulaba por la avenida Directorio, se subió a la vereda y terminó incrustada contra el frente de un edificio. El hecho ocurrió a la altura del 3400 de la avenida, en la intersección con la calle Pergamino, y generó una escena tan inesperada como peligrosa para los vecinos de la zona.