Caballito: una camioneta perdió el control, se subió a la vereda y se incrustó en un edificio
El violento accidente ocurrió sobre la avenida Directorio, a la altura de Pergamino, y dejó a vecinos atrapados dentro del inmueble por el impacto.
Un impactante siniestro vial alteró la madrugada en el barrio porteño de Caballito, cuando una camioneta perdió el control mientras circulaba por la avenida Directorio, se subió a la vereda y terminó incrustada contra el frente de un edificio. El hecho ocurrió a la altura del 3400 de la avenida, en la intersección con la calle Pergamino, y generó una escena tan inesperada como peligrosa para los vecinos de la zona.
Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado circulaba sin la participación de otros autos al momento del accidente. Todo indica que el conductor perdió el dominio de la camioneta por motivos que aún se investigan, lo que provocó que el rodado se desviara de su carril, atravesara el cordón y avanzara directamente sobre la vereda.
En ese recorrido descontrolado, la camioneta impactó contra un árbol ubicado frente al edificio y terminó llevándose por delante un poste, que quedó derribado sobre la calzada. El choque fue de tal magnitud que el vehículo quedó incrustado en la entrada del inmueble, bloqueando por completo el acceso.
Como consecuencia, varios vecinos quedaron momentáneamente atrapados dentro del edificio, sin posibilidad de salir hasta que personal especializado lograra remover la camioneta y despejar la zona. La imagen resultó tan sorprendente como inquietante: abrir la puerta de casa y encontrarse con un vehículo atravesado en el ingreso, ocupando el espacio donde habitualmente circulan peatones.
Afortunadamente, no se registraron otros vehículos involucrados ni se informó sobre peatones heridos, un dato clave teniendo en cuenta que el impacto se produjo sobre una avenida transitada. Tampoco hubo confirmación oficial sobre la presencia de lesiones graves en el conductor, aunque el hecho generó preocupación entre los vecinos, que rápidamente salieron a los balcones y ventanas para intentar entender qué había ocurrido.
El poste derribado no correspondería a una línea eléctrica de alta tensión, lo que evitó un riesgo mayor, aunque sí se vio afectada infraestructura de servicios, como cableado de telecomunicaciones. Personal de emergencia y agentes de tránsito trabajaron en el lugar para asegurar la zona, ordenar la circulación y evaluar los daños estructurales en el frente del edificio.
