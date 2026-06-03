Detuvieron a una policía por encubrir a su pareja acusada de liderar una banda delictiva

policia novio ladron Marcela Quintana se egresó en la escuela de Policía.

Según información de Infobae, la causa tomó notoriedad luego de que trascendieran publicaciones en redes sociales donde la pareja exhibía una motocicleta Yamaha MT-03, valuada en cerca de 12 millones de pesos, además de imágenes de viajes turísticos realizados a Bariloche. Según los investigadores, Mancilla no registraba actividad laboral formal y figuraba con situación crediticia "irrecuperable".

Cómo se inició la investigación

La investigación, llevada adelante por la DDI de La Matanza, comenzó a fines de abril tras una serie de asaltos ocurridos en el barrio Villa Dorrego, en González Catán.

Entre los hechos atribuidos a la banda figura el robo a una mujer de 82 años, ocurrido el 26 de febrero, cuando varios delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda mientras dormía y se llevaron dinero, joyas, electrodomésticos y su auto.

policia novio ladron

Posteriormente, el 4 de abril, otras tres entraderas fueron cometidas en el mismo barrio. Las víctimas fueron reducidas por delincuentes armados que sustrajeron importantes sumas de dinero, dólares, vehículos, televisores, celulares y diversos electrodomésticos.

Uno de los episodios más violentos ocurrió el 6 de mayo, cuando los asaltantes irrumpieron en la casa de un cabo de la Policía Federal. Según la investigación, lo golpearon, le apoyaron un arma en la cabeza frente a su hijo y le robaron su pistola reglamentaria, una motocicleta, dinero y joyas.

Los investigadores lograron identificar a los integrantes de la organización y reconstruir su funcionamiento, tras analizar las cámaras de seguridad, antenas telefónicas, tareas encubiertas y movimientos bancarios.

policia novio ladron Una policía fue detenida por encubrir a su novio ladrón, en una imagen que los muestra juntos frente a una tienda de motos.

La pesquisa determinó que la banda contaba con una estructura organizada que incluía jefes, asaltantes, campanas, titulares de cuentas bancarias utilizadas para mover dinero, reductores de objetos robados y personas encargadas de conseguir armas y vehículos.

Los detectives también detectaron vínculos con otras organizaciones delictivas que operaban bajo la misma modalidad en distintos puntos del conurbano bonaerense.

policia novio ladron

Armas, dinero y vehículos secuestrados

Según la información oficial, durante los allanamientos fueron detenidas seis personas, incluida la oficial Quintana.

policia novia ladron La Policía en La Olla, Villa Gessel

Además, se secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración limada, una réplica de arma automática, una pistola reglamentaria Bersa Thunder perteneciente a la Policía Bonaerense, un chaleco antibalas, esposas, credenciales policiales, municiones de distintos calibres y herramientas especializadas para manipular sistemas de seguridad de vehículos.

También fueron incautados cuatro vehículos, entre ellos un Peugeot 207 que estaba siendo desarmado y tenía pedido de secuestro activo, además de dos motocicletas, incluida la Yamaha MT-03 exhibida por la pareja en redes sociales.

policia novio ladron

Los investigadores también hallaron 1.300.000 pesos, 2.000 dólares, teléfonos celulares, consolas PlayStation 5, equipos informáticos, tarjetas de memoria, linternas, escaleras telescópicas y prendas que habrían sido utilizadas durante los robos.

Fuentes de la investigación señalaron que los investigadores consideran que Quintana "no podía desconocer" la actividad ilícita de su pareja, debido a que ambos convivían y compartían bienes que resultaban incompatibles con los ingresos declarados por Mancilla. Ella fue detenida por encubrimiento.