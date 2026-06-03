Brutal asalto en Caseros: intentó impedir que le robaran a sus padres y la tiraron del auto

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En medio del caos, una de las hijas de la pareja corrió para intentar impedir el robo. La mujer se subió al asiento trasero y forcejeó con uno de los ladrones. Sin embargo, los delincuentes arrancaron el vehículo y la llevaron hasta la esquina, donde la tiraron a la calle con el auto en movimiento.

Como consecuencia de la caída y del enfrentamiento con los ladrones, la mujer sufrió golpes y raspones. La secuencia quedó registrada por una cámara de vigilancia instalada en la zona y, según trascendió, se desarrolló en apenas un minuto.

Tras el robo, los delincuentes escaparon con el Renault de la familia. Horas más tarde, la policía encontró el vehículo abandonado en el partido de Morón, con las pertenencias de las víctimas todavía en el interior y un vidrio roto.

Según publicó el medio Cronos, el hecho ocurrió a solo cuatro cuadras de donde, el viernes anterior, otra banda había robado una camioneta bajo la modalidad comando.

En ese asalto, cinco delincuentes a bordo de dos autos sorprendieron a un conductor y se llevaron su camioneta, que luego apareció abandonada, también en Morón.