El emotivo reencuentro de una dueña con su gatita perdida en el derrumbe de Caballito

Hay que destacar que, luego de su llamado desesperado, la joven agradeció a todos por acompañarla. "Ahora que volvió mi gata quiero agradecerles a todos. a los que estuvieron mandando apoyo, a los bomberos, a mis vecinos del barrio. ahora me toca empezar de cero por que no tengo nada, pero por lo menos la tengo a ella que me da ganas de salir adelante", aseguró.

Aún así, luego volvió a recordar la tragedia que vivió en el barrio porteño de Buenos Aires, pero confirmó que su reencuentro con Agatha le da esperanzas. "No les voy a mentir, sigo bastante triste por qué todavía no asimilo lo que paso pero hoy respiro tranquila por que se que ella resistió como una campeona y salió ilesa de toda esa situación. Ni bien tenga foto con ella les muestro, gracias a todos #agatha #derrumbe", cerró.