Causa ANDIS: acorralados, los Kovalivker pidieron su propia pericia sobre los audios de Diego Spagnuolo

kovalivker padre Quién es Eduardo Kovalivker. Foto: gentileza diario La Nación.

Magram también solicitó que se determine la “cantidad de recompresiones detectables”, el “tipo de codec utilizado”, la presencia de “alteraciones por exportación sucesiva” y posibles “incompatibilidades entre metadata y estructura digital”.

También que se registre la “secuencia temporal de edición”, que se identifiquen los “puntos de corte”, las eventuales “superposiciones de capas” o “inserciones no naturales” en los audios de Diego Spagnuolo y hasta posibles “pérdidas de continuidad lógica y acústica”.

La presentación también reclama un análisis comparativo entre todas las versiones disponibles de los audios, es decir, que se cotejen “los archivos obrantes en autos”, aquellos “difundidos en medios” y “cualquier otra versión circulante”, con el objetivo de detectar diferencias técnicas o modificaciones.

Lo que sucede es que los audios están hace meses en manos del juez Lijo y el fiscal de la causa, Franco Picardi, y la defensa de los Kovalivker busca que “toda manipulación del material quede registrada”, que se documenten los accesos realizados por los especialistas y que se generen “hashes criptográficos” herramientas utilizadas para verificar que un archivo no haya sido alterado durante su análisis.

hermanos Kovalivker Emmanuel y Jonathan Kovalivker

También se pidió que se conserve una “bitácora completa de intervenciones” y que se evite “cualquier sobrescritura o alteración del soporte original”.

Toda esa maniobra llevará tiempo, y eso es lo que le falta al clan Kovalivker, cuyos integrantes quedaron adheridos a la causa por corrupción dentro de la ANDIS por los manejos de Diego Spagnuolo que supuestamente salpicarían hasta a funcionarios de Casa Rosada.

Hasta la fecha ni Eduardo Kovalivker ni sus hijos, Jonathan y Emmanuel, fueron llamados a declarar ante el juez Lijo y el fiscal Picardi, pero entregaron su celulares y fueron allanados al principio de la investigación judicial.