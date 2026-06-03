Causa ANDIS: acorralados, los Kovalivker pidieron su propia pericia sobre los audios de Diego Spagnuolo
Los dueños de la Droguería Suizo Argentina designaron a una perito de parte para confirmar no sólo la autenticidad de la voz sino también del contenido.
Los dueños de la Droguería Suizo Argentina designaron esta semana a una perito informática para ampliar los puntos de análisis de los audios de Diego Spagnuolo incluidos como prueba en la causa por supuesto pago de coimas y corrupción dentro de la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El juez federal Ariel Lijo ordenó a fines de mayo que se periten los audios de Diego Spagnuolo para confirmar si fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o clonados digitalmente. Ahora, la defensa legal de Jonathan Kovalivker y su padre, Eduardo Kovalivker, requirió ampliar ese análisis.
Martín Magram, abogado de los Kovalivker, reclamó que la perito informática Cecilia Vera determine si los audios presentan “indicios de clonación de voz”, “modificación mediante inteligencia artificial”, “procesamiento mediante voice synthesis”, “deep voice manipulation” o “utilización de herramientas de postproducción automatizada”.
"Dado que el material auditivo en cuestión haber sido: editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido, o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense", consta en la presentación judicial.
Magram también solicitó que se determine la “cantidad de recompresiones detectables”, el “tipo de codec utilizado”, la presencia de “alteraciones por exportación sucesiva” y posibles “incompatibilidades entre metadata y estructura digital”.
También que se registre la “secuencia temporal de edición”, que se identifiquen los “puntos de corte”, las eventuales “superposiciones de capas” o “inserciones no naturales” en los audios de Diego Spagnuolo y hasta posibles “pérdidas de continuidad lógica y acústica”.
La presentación también reclama un análisis comparativo entre todas las versiones disponibles de los audios, es decir, que se cotejen “los archivos obrantes en autos”, aquellos “difundidos en medios” y “cualquier otra versión circulante”, con el objetivo de detectar diferencias técnicas o modificaciones.
Lo que sucede es que los audios están hace meses en manos del juez Lijo y el fiscal de la causa, Franco Picardi, y la defensa de los Kovalivker busca que “toda manipulación del material quede registrada”, que se documenten los accesos realizados por los especialistas y que se generen “hashes criptográficos” herramientas utilizadas para verificar que un archivo no haya sido alterado durante su análisis.
También se pidió que se conserve una “bitácora completa de intervenciones” y que se evite “cualquier sobrescritura o alteración del soporte original”.
Toda esa maniobra llevará tiempo, y eso es lo que le falta al clan Kovalivker, cuyos integrantes quedaron adheridos a la causa por corrupción dentro de la ANDIS por los manejos de Diego Spagnuolo que supuestamente salpicarían hasta a funcionarios de Casa Rosada.
Hasta la fecha ni Eduardo Kovalivker ni sus hijos, Jonathan y Emmanuel, fueron llamados a declarar ante el juez Lijo y el fiscal Picardi, pero entregaron su celulares y fueron allanados al principio de la investigación judicial.
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