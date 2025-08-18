Cambiaron las alertas por lluvias y granizo del lunes: una por una, todas las zonas y ciudades afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió sorpresivas alertas por tormentas fuertes para este lunes. Preocupan las lluvias que se vienen al AMBA.
La semana comenzará pasada por agua en varias provincias del país, debido a lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por este motivo, el organismo oficial emitió alertas amarillas, más temprano había publicada otras por vientos fuertes, para este lunes 18 de agosto de 2025.
Pero este lunes no será el único día con alerta amarilla por lluvias, lo mismo sucederá este martes, en las mismas regiones sumándose a este fenómeno la zona del AMBA.
Lluvias y granizo: el informe del SMN
Parte de Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y La Rioja, casi toda Córdoba y media provincia de Santiago del Estero están bajo alerta este lunes.
Esas zonas estarán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, según informó el organismo oficial.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
