Ciclogénesis en Buenos Aires: alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes con granizo en el AMBA

lluvias cordoba Fuertes precipitaciones en el país.

Por ese motivo, desde Defensa Civil recomiendan a la población evitar circular en calles anegadas, no refugiarse bajo árboles y asegurar objetos sueltos que puedan volarse con el viento.

Alerta amarilla por lluvias en el AMBA

Desde hace varios días se vienen anunciando lluvias fuertes para el mares 19 de agosto en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y ahora el SMN emitió una alerta amarilla para esa jornada.

La zona del AMABA tendrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el Servicio Meteorológico Nacional.