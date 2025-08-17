Ciclogénesis en Buenos Aires: alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes con granizo en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó lo que se veía venir: se vienen lluvias muy fuertes, con granizo, en la zona del AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para unas jornada complicadas debido a un fenómeno de ciclógenesis, que traerá aparejado lluvias intensas, ráfagas de viento y hasta la posibilidad de granizo en distintos sectores de la región.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla, que advierte por tormentas fuertes en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Se esperaN que las precipitaciones fuertes, con acumulados importantes en pocas horas.
Qué es la ciclógenesis
El fenómeno se produce cuando se forma un sistema de baja presión en la atmósfera que genera inestabilidad y condiciones favorables para tormentas severas. En este caso, el centro del sistema se desarrollará en el centro del país y afectará directamente al AMBA.
Las autoridades advierten que el escenario incluye:
- Lluvias fuertes y persistentes con actividad eléctrica.
- Ráfagas de viento intensas, que podrían superar los 60 km/h.
- Caída de granizo en algunos sectores del conurbano y la Capital.
Por ese motivo, desde Defensa Civil recomiendan a la población evitar circular en calles anegadas, no refugiarse bajo árboles y asegurar objetos sueltos que puedan volarse con el viento.
Alerta amarilla por lluvias en el AMBA
Desde hace varios días se vienen anunciando lluvias fuertes para el mares 19 de agosto en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y ahora el SMN emitió una alerta amarilla para esa jornada.
La zona del AMABA tendrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario