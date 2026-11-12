Cambió el pronóstico del tiempo y lluvias mojareques apagarán el calor del AMBA
Tras días de intenso calor, un nuevo frente frío traerá las esperadas lluvias sobre el AMBA para aliviar y refrescar el tenso clima del fin de semana.
El clima en el AMBA dará un giro abrupto en las próximas horas. Luego de alcanzar picos de hasta 31 grados, los meteorólogos anticipan la llegada de lluvias conocidas coloquialmente como mojareque, un fenómeno caracterizado por ser una precipitación fina y persistente que traerá gran alivio térmico en la ciudad.
Durante el jueves y el viernes, Buenos Aires enfrentará jornadas de nubosidad variable y temperaturas que alcanzarán marcas más propias del pleno verano. Sin embargo, hacia la noche del viernes el panorama comenzará a desmejorar notoriamente debido a la aproximación de un frente frío que hará rotar el viento hacia el sector sur.
¿Cuándo llegan las lluvias al AMBA?
Las precipitaciones se harán presentes de forma contundente entre la madrugada y la mañana del sábado, con una probabilidad superior al 60%. Durante este pasaje frontal se experimentará lo que se denomina popularmente como "lluvia mojareque": una garúa sumamente menuda, imperceptible pero constante, que empapa lentamente sin ser torrencial.
Esta llovizna particular aplacará por completo el bochorno ambiental y empujará la máxima hacia unos agradables 27 grados, con acumulados hídricos que podrían oscilar entre los 5 y 25 milímetros en toda el Área Metropolitana.
Para el domingo 15 de noviembre, ya con el frente frío atravesando la región, no se esperan precipitaciones. El cielo permanecerá con abundante nubosidad y un ambiente mucho más templado, marcando una mínima de 18 grados y una máxima cercana a los 26 grados para cerrar la semana sin alertas vigentes.
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