Clima hoy en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre
El pronóstico del clima en Buenos Aires indica una jornada calurosa sin precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados durante la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de noviembre el clima en Buenos Aires se presentará con un cielo algo nublado y altas temperaturas. A lo largo de toda la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables y los especialistas descartan lluvias, permitiendo un día caluroso pero sumamente agradable.
IMPORTANTE: Sandra Pettovello avala el Decreto 525/95 y un importante adicional de ANSES salva a jubilados de la mínima
El pronóstico del clima para la tarde y la noche
De acuerdo al reporte oficial, por la mañana los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una humedad del 59 por ciento y buena visibilidad. El sol sale a las 05:43 y se pone a las 19:32.
Para después del mediodía, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura máxima trepará hasta los 30 grados, con ráfagas del sector este de hasta 22 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta los 23 grados, cerrando el día sin precipitaciones a la vista.
Recomendaciones ante las altas temperaturas
Frente a este escenario térmico que comienza a asomarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo emitió una serie de consejos preventivos para la población. Se recomienda fuertemente tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, usar ropa suelta de materiales livianos y colores claros, y protegerse de la exposición directa al sol.
Además, resulta fundamental prestar especial atención y resguardar a los grupos más vulnerables, como los lactantes, los niños pequeños y los adultos mayores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario