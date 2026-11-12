Clima hoy en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Frente a este escenario térmico que comienza a asomarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo emitió una serie de consejos preventivos para la población. Se recomienda fuertemente tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, usar ropa suelta de materiales livianos y colores claros, y protegerse de la exposición directa al sol.