Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 11 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con clima inestable y posibles lluvias en el AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con clima inestable para este miércoles en el AMBA, marcada por el regreso de las lluvias y un ambiente templado a cálido que se mantendrá durante gran parte del tramo final de la semana.
Tras el cambio en las condiciones de la masa de aire, el organismo oficial emitió precisiones sobre las precipitaciones previstas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, así como el pronóstico extendido de cara al fin de semana.
Cómo estará el clima este miércoles
Las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse desde las primeras horas de la jornada, con mejoras recién hacia el cierre del día:
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Madrugada y mañana: Se prevé una alta probabilidad de chaparrones intermitentes que afectarán a distintos sectores del área metropolitana.
Tarde: El escenario se complicará con el desarrollo de tormentas aisladas, acompañadas por un paulatino ascenso térmico.
Noche: El tiempo comenzará a mejorar, dejando un cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.
Temperaturas: La marca mínima se ubicará en los 18°, mientras que la máxima alcanzará los 26°.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
A partir del jueves se espera una estabilización del clima con marcas agradables y tardes templadas en toda la región:
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Jueves: Cielo algo nublado durante la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18° de mínima y los 28° de máxima.
Viernes: Jornada con nubosidad en aumento: parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Los registros térmicos irán de los 18° a los 28°.
Sábado: Se mantendrá el cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con marcas que se repetirán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.
Domingo: Cierre de fin de semana con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de las marcas térmicas, que irán desde los 16° de mínima hasta los 25° de máxima.
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