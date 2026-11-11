Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 11 de noviembre

Jueves: Cielo algo nublado durante la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18° de mínima y los 28° de máxima.

Viernes: Jornada con nubosidad en aumento: parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Los registros térmicos irán de los 18° a los 28°.

Sábado: Se mantendrá el cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con marcas que se repetirán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.