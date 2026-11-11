El Niño se fortalece: prevén lluvias más intensas e inundaciones hasta 2027
Científicos estiman más de un 83% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte. Advierten sobre posibles lluvias abundantes e inundaciones en Argentina durante el verano.
El fenómeno de El Niño se fortalece y podría alcanzar una intensidad excepcional durante los próximos meses, según las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).
Los especialistas estimaron una probabilidad superior al 83% de que el episodio mantenga condiciones fuertes o muy fuertes hasta el trimestre enero-marzo de 2027, con posibles consecuencias sobre las precipitaciones, las temperaturas y el comportamiento de los ríos en distintas regiones del planeta.
Las señales más recientes surgieron del océano Pacífico ecuatorial oriental, donde las anomalías de temperatura superficial superaron los 4 grados Celsius por encima de los valores habituales en determinadas áreas. El Centro de Predicción Climática de la NOAA indicó que los registros oceánicos y atmosféricos evidenciaron un fortalecimiento sostenido del fenómeno durante 2026.
Los modelos climáticos también proyectaron una probabilidad del 83% de que el índice relativo de temperatura del Pacífico alcanzara o superara los +2,5 °C durante el trimestre octubre-diciembre. Este escenario despertó especial atención entre los organismos meteorológicos por sus posibles efectos sobre América del Sur y, particularmente, sobre el centro y este de Argentina.
Los dos fenómenos meteorológicos que desencadenaron un Super Niño “fuera de escala”
- Acoplamiento caótico: la relación tradicional entre los vientos alisios y las corrientes marinas se vuelve más impredecible, lo que genera oscilaciones térmicas extremas que rompen los modelos de predicción estadísticos basados en el siglo XX
- Efectos en cascada: El Niño extremo altera las corrientes en chorro globales de forma más agresiva, encadenando sequías históricas, olas de calor marinas y lluvias torrenciales en regiones que antes no experimentaban tal nivel de devastación.
Los modelos de predicción climática sugieren que, aun cuando el fenómeno comience su fase de debilitamiento gradual, las secuelas del Super Niño se prolongarán durante varios trimestres.
Entre Ríos y el Litoral, bajo seguimiento por las lluvias
En el caso de Entre Ríos y otras provincias del Litoral, la evolución de El Niño adquiere especial importancia por su posible influencia sobre las precipitaciones y el comportamiento de las cuencas hidrográficas.
Las lluvias abundantes pueden incrementar los caudales de los ríos Paraná, Uruguay y sus afluentes, aunque las crecidas dependen también de las precipitaciones registradas aguas arriba y de las condiciones propias de cada cuenca.
Por ese motivo, los especialistas consideran fundamental mantener un seguimiento permanente de los pronósticos estacionales y de los niveles hidrométricos, especialmente en localidades ribereñas.
Sin embargo, una mayor probabilidad de lluvias no significa que necesariamente se producirán inundaciones. Los pronósticos climáticos permiten anticipar tendencias generales, pero no determinar con precisión cuándo o dónde ocurrirá un episodio extremo.
La NOAA incorporó un nuevo indicador para medir El Niño
Otro aspecto destacado del informe estuvo relacionado con los métodos utilizados para establecer la intensidad del fenómeno. Tradicionalmente, los científicos emplearon el Índice Oceánico Niño (ONI), que compara las temperaturas del Pacífico central con los promedios históricos.
No obstante, el calentamiento global planteó dificultades para distinguir las anomalías propias de El Niño del aumento general de temperatura de los océanos.
Ante esta situación, la NOAA incorporó durante 2026 el Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que descuenta el calentamiento medio de los océanos tropicales para obtener una medición más específica
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