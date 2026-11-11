El Niño se fortalece: prevén lluvias más intensas e inundaciones hasta 2027

- Efectos en cascada: El Niño extremo altera las corrientes en chorro globales de forma más agresiva, encadenando sequías históricas, olas de calor marinas y lluvias torrenciales en regiones que antes no experimentaban tal nivel de devastación.

Los modelos de predicción climática sugieren que, aun cuando el fenómeno comience su fase de debilitamiento gradual, las secuelas del Super Niño se prolongarán durante varios trimestres.

El fenómeno climático del Super Niño podría modificar las condiciones para la reproducción del Aedes aegypti durante la temporada 2026-2027.

Entre Ríos y el Litoral, bajo seguimiento por las lluvias

En el caso de Entre Ríos y otras provincias del Litoral, la evolución de El Niño adquiere especial importancia por su posible influencia sobre las precipitaciones y el comportamiento de las cuencas hidrográficas.

Las lluvias abundantes pueden incrementar los caudales de los ríos Paraná, Uruguay y sus afluentes, aunque las crecidas dependen también de las precipitaciones registradas aguas arriba y de las condiciones propias de cada cuenca.

Por ese motivo, los especialistas consideran fundamental mantener un seguimiento permanente de los pronósticos estacionales y de los niveles hidrométricos, especialmente en localidades ribereñas.

Sin embargo, una mayor probabilidad de lluvias no significa que necesariamente se producirán inundaciones. Los pronósticos climáticos permiten anticipar tendencias generales, pero no determinar con precisión cuándo o dónde ocurrirá un episodio extremo.

La NOAA incorporó un nuevo indicador para medir El Niño

Otro aspecto destacado del informe estuvo relacionado con los métodos utilizados para establecer la intensidad del fenómeno. Tradicionalmente, los científicos emplearon el Índice Oceánico Niño (ONI), que compara las temperaturas del Pacífico central con los promedios históricos.

No obstante, el calentamiento global planteó dificultades para distinguir las anomalías propias de El Niño del aumento general de temperatura de los océanos.

Ante esta situación, la NOAA incorporó durante 2026 el Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que descuenta el calentamiento medio de los océanos tropicales para obtener una medición más específica