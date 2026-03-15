Cambió el pronóstico y son inminentes las lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo se larga con todo

smn (25) Pronóstico de lluvias y tormentas para este lunes en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

La peor jornada climática de la semana, por ahora, sería el martes, con probabilidad de tormentas aisladas, desde la madrugada y hasta la noche. Ya se empezará a sentir el descenso de las temperaturas, que rondarán entre 22 y 26 grados.

A partir del miércoles se anticipan buenas condiciones y con todavía temperaturas más bajas. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.

Del mismo modo, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con 15 grados de mínima y 26 de máxima.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con marcas térmicas similares: una mínima estimada en 19 grado, y una máxima que treparía hasta los 25.