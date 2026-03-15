Cambió el pronóstico y son inminentes las lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo se larga con todo
Luego de varias jornadas el regreso del último calor, el Servicio Meteorológico Nacional tiene fecha para la vuelta de las lluvias y tormentas en el AMBA.
El fin de semana marcó el regreso del calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas por encima de los 30 grados, pero cambia el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y tiene fecha la vuelta de las lluvias y tormentas, y son inminentes según el informe.
El domingo transcurrió con condiciones ideales, en lo que parece ser una despedida del verano con altas temperaturas. Junto a cielo entre algo y parcialmente nublado, la jornada tuvo marcas de entre 18 grados de mínima y 32 de máxima.
Se espera que las temperaturas sigan al menos una jornada más así de altas, previo a un abrupto descenso térmico de la mano de un ingreso de frente frío que traerá al menos dos días con inestabilidad y precipitaciones fuertes, de acuerdo con el SMN.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el regreso de la inestabilidad se dará en el inicio de la nueva semana. El lunes se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y probabilidad de tormentas aisladas en la mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; y acompañado de temperaturas de entre 22 y 29 grados.
La peor jornada climática de la semana, por ahora, sería el martes, con probabilidad de tormentas aisladas, desde la madrugada y hasta la noche. Ya se empezará a sentir el descenso de las temperaturas, que rondarán entre 22 y 26 grados.
A partir del miércoles se anticipan buenas condiciones y con todavía temperaturas más bajas. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.
Del mismo modo, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con 15 grados de mínima y 26 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con marcas térmicas similares: una mínima estimada en 19 grado, y una máxima que treparía hasta los 25.
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