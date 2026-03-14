Cuándo llega el tormentón oscuro que apagará el sol por 48 horas

El momento de mayor intensidad se registrará cerca de las 14:00 horas, donde se aguarda la caída de 16 mm en un corto período de tiempo. Además, las ráfagas de viento continuarán soplando con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h. A partir de las 17:00, el temporal comenzará a ceder gradualmente para darle paso a lluvias débiles.

Recién el miércoles 18 regresará la calma, con cielos más despejados y un marcado descenso en la temperatura, que oscilará entre los 16° de mínima y 24° de máxima.