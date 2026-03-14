Cuándo llega el tormentón oscuro que apagará el sol por 48 horas
Se espera un tormentón que traerá intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento entre el lunes y el martes. Los detalles del clima.
Tras un fin de semana caluroso, el clima cambiará drásticamente por la llegada de un tormentón a la Ciudad de Buenos Aires que alterará las condiciones meteorológicas. Este fenómeno traerá intensas precipitaciones y una densa capa de nubosidad que bloqueará el sol durante al menos 48 horas.
El inicio del temporal: qué esperar el lunes
Las altas temperaturas del domingo (con máximas previstas de 31°) le abrirán la puerta a un frente de inestabilidad severa. Durante la jornada del lunes 16 de marzo, se espera un 60% de probabilidad de precipitaciones con un acumulado de 18 mm.
Las franjas horarias más críticas serán:
-
Mañana (08:00): Primeros focos de lluvia con caída de agua estimada en 8.4 mm y vientos rotando al sur.
Tarde (14:00): Nuevo pico de intensidad con precipitaciones de 9.9 mm y ráfagas del noreste que podrían alcanzar los 49 km/h.
El martes, el día más crítico del tormentón
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y llega un tormentón de 180 minutos que bajará 17 grados la temperatura en 24 horas
La peor parte de las lluvias llegará el martes 17 de marzo. Según el pronóstico detallado, la probabilidad de agua trepará al 90%, acumulando alrededor de 27 mm a lo largo de todo el día.
El momento de mayor intensidad se registrará cerca de las 14:00 horas, donde se aguarda la caída de 16 mm en un corto período de tiempo. Además, las ráfagas de viento continuarán soplando con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h. A partir de las 17:00, el temporal comenzará a ceder gradualmente para darle paso a lluvias débiles.
Recién el miércoles 18 regresará la calma, con cielos más despejados y un marcado descenso en la temperatura, que oscilará entre los 16° de mínima y 24° de máxima.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario