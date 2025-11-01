Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires antes de lo previsto: cuándo se larga

De todos modos, el portal especializado Meteored no presenta probabilidades de precipitaciones para este domingo. Por el contrario, las chances de lluvias comienzan el lunes y se mantienen hasta el viernes inclusive.

meteored (23) Semana con lluvias en el AMBA, según Meteored.

El organismo nacional, en tanto, prevé un lunes con cielo algo nublado en la mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 y 27 grados.

El SMN espera que la inestabilidad regrese el martes, con probabilidades de lluvias durante toda la jornada, acompañado de una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 23.

Miércoles y jueves, siempre según el organismo, transcurriría con buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas templadas, con mínimas de 18 grados y máximas de 23 y 24 grados, respectivamente.

Para cerrar la semana, el SMN pronostica nuevamente precipitaciones para el viernes: cielo nublado y lluvias aisladas en la tarde y noche; con 15 grados de mínima y 20 de máxima.