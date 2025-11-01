Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires antes de lo previsto: cuándo se larga
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inminente regreso de las lluvias al AMBA. Cómo sigue el clima.
El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha sufrido una modificación de último momento, ya que si bien las proyecciones iniciales indicaban mayor estabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su reporte y ahora anticipa la llegada de lluvias para las próximas horas.
El sábado transcurrió con una jornada ideal para actividades al aire libre, con nubosidad variable y temperaturas templadas.
Sin embargo, los planes del fin de semana para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano deberán incluir el paraguas, ya que las probabilidades de chaparrones se concentrarán desde la madrugada y durante gran parte de la tarde de la jornada dominical.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
De acuerdo con el SMN, rigen para este domingo probabilidades de chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con temperaturas de entre 18 y 25 grados. Afortunadamente, se espera que el tiempo comience a mejorar hacia el final del día, ya que la inestabilidad cederá en la noche, cuando las condiciones se normalicen y el cielo tienda a quedar parcialmente nublado, permitiendo cerrar el fin de semana con un panorama más tranquilo.
De todos modos, el portal especializado Meteored no presenta probabilidades de precipitaciones para este domingo. Por el contrario, las chances de lluvias comienzan el lunes y se mantienen hasta el viernes inclusive.
El organismo nacional, en tanto, prevé un lunes con cielo algo nublado en la mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 y 27 grados.
El SMN espera que la inestabilidad regrese el martes, con probabilidades de lluvias durante toda la jornada, acompañado de una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 23.
Miércoles y jueves, siempre según el organismo, transcurriría con buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas templadas, con mínimas de 18 grados y máximas de 23 y 24 grados, respectivamente.
Para cerrar la semana, el SMN pronostica nuevamente precipitaciones para el viernes: cielo nublado y lluvias aisladas en la tarde y noche; con 15 grados de mínima y 20 de máxima.
