La temperatura cae como un piano y se afianza el frío en el AMBA: cuándo sube y qué pasa con las lluvias
El Servicio Metorológico Nacional prevé una seguidilla de días con mucho frío en Buenos Aires, acompañado de clima estable.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravisa una nueva y fuerte ola de frío que parece afianzarse con una nueva caída de las temperaturas y a la espera de un repunte todavía lejando, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que sigue sin preever lluvias.
La novedad del miércoles en la Ciudad y el conurbano fue la inesperada probabilidad de lloviznas en horas de la noche, en otra jornada gélida que tuvo nubosidad varible, con marcas térmicas que se mantuvieron bajas, en plano invernal.
Lejos del alivio térmico, la continuidad de la semana parece ir por la misma sintonía, en un miércoles con cielo mayormente nublado, una mínima de 4 grados y una máxima que subiría hasta los 13.
Cuándo se va el frío del AMBA
El cierre de la semana sería todavía con frío y sin lluvias, en un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado en el día y ligeramente nublado en la noche; con 4 grados de mínima y 13 de máxima.
El termómetro iría levenemente en ascenso a partir del sábado. El fin de semana largo inicará con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 6 grados y una máxima de 15.
Del mismo modo, el domingo tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana; pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 8 y 16 grados.
El frío, al menos polar, parece ya estar en retirada desde el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo que se espera más templado, con cielo parcialmente nublado y sin marcas de una cifra: mínima de 10 y máxima de 19 grados.
Del mismo modo, el martes, en el inicio de la semana corta, se espera otra jornada más otoñal, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados.
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