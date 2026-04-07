Cambios en la VTV: las modificaciones a tener en cuenta a partir de abril
Nuevos ajustes en los valores y un proceso cada vez más digitalizado son algunas de las actualizaciones que tendrá este trámite a partir del cuarto mes del año. Descubrí todos los detalles en la nota.
Desde abril de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) presenta modificaciones relevantes en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La actualización incluye ajustes en los costos, un control más estricto según la terminación de patente y una mayor digitalización del trámite, buscando agilizar el sistema y ordenar la demanda.
La VTV es un trámite obligatorio que tiene como objetivo mejorar el tránsito y reducir accidentes mediante inspecciones que evalúan el estado general del vehículo, incluyendo frenos, luces, neumáticos y suspensión. Por este motivo, circular sin ella puede derivar en multas elevadas o hasta la retención del vehículo.
Qué cambia en la VTV desde ahora
El cambio más importante en la VTV es que ahora el trámite requiere pagar antes de asistir al turno, modificando el procedimiento habitual. Desde abril de 2026, en la Provincia de Buenos Aires ya no se abona en la planta, sino al momento de reservar la verificación de manera online.
Con este nuevo esquema, todo el proceso se digitaliza y permite pagar con tarjeta o QR. Además, será indispensable llevar el comprobante de pago para poder completar la inspección del vehículo.
Cuánto sale la VTV en abril 2026
Durante el cuarto mes del año, los costos de la VTV en CABA se actualizaron y presentan valores diferenciados según el tipo de vehículo. Para los autos particulares, el trámite supera los 75 mil pesos, mientras que en el caso de las motocicletas, el monto se ubica por debajo de los 30 mil pesos. Por otro lado, estos son los montos para realizar la inspección en la provincia:
- Autos de hasta 2.500 kg: $ 97.057,65
- Vehículos de más de 2500 kilos: $ 174.703,77
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $ 58.234,59
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $ 87.351,89
- Motocicletas: $ 38.823,06
VTV: qué se revisa en el auto en abril
- Sistema de frenos: se analiza su funcionamiento y capacidad de respuesta
- Dirección y suspensión: se revisan para garantizar control y estabilidad
- Cubiertas: se verifica desgaste, presión y condiciones generales
- Iluminación y señales: se controla que todas las luces funcionen correctamente
- Gases contaminantes: se miden emisiones para cumplir normas vigentes
- Estructura del vehículo: se inspecciona el chasis y posibles daños
- Cinturones: se comprueba su estado y correcto uso
- Espejos: se revisa su ubicación y visibilidad
- Limpiaparabrisas: se evalúa su rendimiento y condición
- Bocina: se verifica que funcione de forma correcta
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