Cambios en la VTV: las modificaciones a tener en cuenta a partir de abril

Cuánto sale la VTV en abril 2026

Durante el cuarto mes del año, los costos de la VTV en CABA se actualizaron y presentan valores diferenciados según el tipo de vehículo. Para los autos particulares, el trámite supera los 75 mil pesos, mientras que en el caso de las motocicletas, el monto se ubica por debajo de los 30 mil pesos. Por otro lado, estos son los montos para realizar la inspección en la provincia: