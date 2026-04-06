Anabel Fernández Sagasti cruzó a Luis Caputo por "fake news" sobre créditos del Banco Nación: "Traé la..."

El Gobierno nacional en alerta por las denuncias penales por los créditos del Banco Nación

El Gobierno nacional comenzó a delinear su estrategia judicial tras la presentación de dos denuncias penales por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA).

Desde el Ejecutivo sostienen que los préstamos se otorgaron dentro del marco legal y niegan que haya existido trato preferencial. Por su parte, desde el Banco Nación aseguran que todas las operaciones siguieron los mismos criterios que rigen para cualquier cliente y remarcaron que los créditos cuentan con respaldo hipotecario y codeudores, en un intento por desactivar las sospechas de beneficios políticos.

La primera denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo del juzgado de Rafecas y apunta principalmente contra el expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. Allí se investigan posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

La segunda presentación, en manos de Capuchetti, fue promovida por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade junto al socialista Esteban Paulón. El planteo amplía el foco e incluye, además de Tillard, a varios beneficiarios de los créditos: Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

El objetivo es determinar si hubo condiciones especiales, conflicto de intereses o algún tipo de privilegio en la asignación.