A qué hora ver la gala de eliminación de Gran Hermano hoy lunes: quién se va
Con una tendencia bastante marcada en redes sociales, se espera una gala de eliminación más que apasionante en la pantalla de Telefe.
Arde la casa de Gran Hermano Generación Dorada y la prueba de ello son los múltiples conflictos que mantienen los participantes desde el primer día. Este lunes llega una nueva gala de eliminación y, aunque hay 5 jugadores con peligro de quedar afuera, todo pareciera indicar que la definición final está entre dos de ellas.
Cinzia Francischiello y Yisela "Yipio" Alarcón se medirán en un fuerte duelo de votos telefónicos que, sin dudas, dejará a uno de los principales grupos de la casa sin una de sus mejores soldadas.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
¿Fraude en Gran Hermano? Andrea del Boca confesó haber usado el celular afuera de la casa
Un reciente video que circula en la red social X muestra a Del Boca hablando con Manuel Ibero sobre cómo recibió un mensaje en su celular, en medio una abrupta salida de la casa que fue por salud y en la que debería haber permanecido internada, tal como sostuvo la producción una y otra vez.
"Lo decía a Lolo (Poggio)... lo único que supe afuera que Kennys (Palacios) un día me mandó un mensaje y me dice '¿estás en la casa?'. Y yo le dije 'en mi casa estoy'. Y me dice 'no, sabés de lo que te estoy hablando'", comienza contando la actriz.
Y agrega su respuesta a Palacios: "No, porque tengo a mi mamá, y qué sé yo... vos sabés que yo no puedo andar...", y allí fue interrumpida por el exnovio de Zoe Bogach, para continuar hablando de algo similar, pero no en esa dirección.
Este video confirmaría lo que periodistas como Marina Calabró venían diciendo: que Andrea no entró bajo las mismas reglas que los demás, sino con un contrato de "salidas técnicas" o "permisos de salud/familiares" que le permiten romper el aislamiento esporádicamente.
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