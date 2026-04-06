A qué hora ver la gala de eliminación de Gran Hermano hoy lunes: quién se va

¿Fraude en Gran Hermano? Andrea del Boca confesó haber usado el celular afuera de la casa

Un reciente video que circula en la red social X muestra a Del Boca hablando con Manuel Ibero sobre cómo recibió un mensaje en su celular, en medio una abrupta salida de la casa que fue por salud y en la que debería haber permanecido internada, tal como sostuvo la producción una y otra vez.

"Lo decía a Lolo (Poggio)... lo único que supe afuera que Kennys (Palacios) un día me mandó un mensaje y me dice '¿estás en la casa?'. Y yo le dije 'en mi casa estoy'. Y me dice 'no, sabés de lo que te estoy hablando'", comienza contando la actriz.

Y agrega su respuesta a Palacios: "No, porque tengo a mi mamá, y qué sé yo... vos sabés que yo no puedo andar...", y allí fue interrumpida por el exnovio de Zoe Bogach, para continuar hablando de algo similar, pero no en esa dirección.

andrea del boca comenta que usó el celular en su salida

Este video confirmaría lo que periodistas como Marina Calabró venían diciendo: que Andrea no entró bajo las mismas reglas que los demás, sino con un contrato de "salidas técnicas" o "permisos de salud/familiares" que le permiten romper el aislamiento esporádicamente.