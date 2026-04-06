Así fue el accidente que tuvo Andrea del Boca y preocupa a todo Gran Hermano

Así fue la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano

accidente andrea del boca

Así informaba Santiago del Moro el accidente de Andrea del Boca

Santiago del Moro, conductor del certamen, fue el encargado de confirmar la noticia a los seguidores a través de sus redes sociales. "Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos", detalló el animador en una de sus historias de Instagram, dejando a todos a la espera de un parte médico oficial.

image