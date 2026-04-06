Así fue el accidente que tuvo Andrea del Boca y preocupa a todo Gran Hermano
Este lunes, la actriz sufrió una feroz caída en la cocina, que obligó a Santiago del Moro a notificar lo sucedido en sus redes sociales. Mirá.
Hay un clima de absoluta preocupación en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En las últimas horas, la reconocida estrella Andrea del Boca sufrió un fuerte percance doméstico que obligó al equipo médico del reality a intervenir de urgencia para asistirla.
Los datos que trascendieron recientemente indican que el feroz golpe tuvo lugar cerca del sector de la cocina en plena actividad diaria. Por ahora, desde la producción optaron por la cautela y no han emitido una actualización formal que aclare qué tan serio fue el golpe.
Sin embargo, la inquietud escaló tras la difusión de un fragmento de video en las plataformas digitales donde se registra el momento del choque: allí se ve a la actriz desplomada en el piso, acompañada por un alarido de dolor que cortó el clima de la casa.
En dicha grabación se percibe la desesperación de los demás jugadores, quienes corrieron a socorrerla segundos antes de que la señal de las cámaras fuera dada de baja abruptamente. El incidente provocó una catarata de comentarios de los televidentes, preocupados por la integridad de la artista.
Todo apunta a que la información definitiva se dará a conocer mediante un comunicado oficial esta noche, seguramente durante la gala central del lunes.
Así fue la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano
Así informaba Santiago del Moro el accidente de Andrea del Boca
Santiago del Moro, conductor del certamen, fue el encargado de confirmar la noticia a los seguidores a través de sus redes sociales. "Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos", detalló el animador en una de sus historias de Instagram, dejando a todos a la espera de un parte médico oficial.
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