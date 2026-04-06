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Alerta naranja por tormentas sacude a Buenos Aires y a 7 provincias más: el informe para este martes

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió el clima adverso que atravesarán varios territorios argentinos, incluyendo al AMBA.

Alerta naranja por tormentas sacude a Buenos Aires y a 7 provincias más: el informe para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo alerta amarilla a la provincia de Buenos Aires y a otros siete distritos debido a la probabilidad de tormentas de gran intensidad para este martes 7 de abril. Asimismo, el organismo destacó una alerta naranja para Corrientes y una pequeña parte de Chaco.

Desde la entidad advirtieron sobre el desarrollo de precipitaciones severas en lapsos breves y la presencia de ráfagas de viento de gran magnitud.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población buscar refugio en sitios protegidos, restringir la circulación a lo estrictamente necesario y seguir de cerca los reportes meteorológicos oficiales.

lluvia tormenta

Alerta naranja para Corrientes y una pequeña porción de Chaco

En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.

Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 7 provincias

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado son Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

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Recomendaciones del SMN ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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