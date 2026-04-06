VTV sí o sí: los autos obligados a realizar la verificación vehicular
El Gobierno nacional modificó este trámite mediante un decreto. Conocé qué jubilados y pensionados están exentos del pago en el territorio bonaerense.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida se produjo después de un proceso judicial que había condicionado la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Los autos obligados a realizar la VTV
La Ciudad de Buenos Aires exige la verificación para autos particulares de acuerdo a un criterio de antigüedad y uso del vehículo: debe realizarse la VTV cuando el mismo supere los tres años de antigüedad o alcance los 60.000 kilómetros recorridos. El sistema contempla una vigencia extendida si el vehículo no supera los 80.000 kilómetros al finalizar ese período.
La provincia de Buenos Aires establece condiciones distintas para los conductores: el control resulta obligatorio cuando el vehículo supera los dos años desde su inscripción inicial. Los autos 0 km deben realizar la primera inspección a partir de los 24 meses. El esquema provincial fija una revisión anual para los vehículos particulares que ya cumplieron ese plazo.
El nuevo esquema propone que los autos 0 km realicen la primera verificación a los cinco años desde el patentamiento y a partir de ahí:
- Entre cinco y diez años controles cada dos años
- Más de diez años revisión anual
Quiénes están exentos de abonar el pago
Las condiciones de exención varían según el distrito ya que cada jurisdicción define los grupos alcanzados por el beneficio y los requisitos para acceder. El beneficio no elimina la obligación de verificar, sino que solo evita el pago del trámite bajo los siguientes valores:
Ciudad de Buenos Aires
- Jubilados, pensionados, personas con discapacidad y mayores de 65 años.
El beneficio alcanza a quienes perciben ingresos equivalentes al haber mínimo.
Para quienes deban abonarlo se fijan tarifas según el tipo de vehículo: autos de hasta 2.500 kg abonan $63.453,61 y motos tienen un costo de $23.858,78.
Provincia de Buenos Aires
- Bomberos y los vehículos destinados a servicios municipales.
- Conductores con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años quedan exentos si perciben hasta dos haberes mínimos.
Para quienes no estén exentos, el valor para autos de hasta 2.500 kg es de: $97.057,65; para motos de $38.801; y para vehículos que superan los 2.500 kg de $174.604.
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