VTV sí o sí: los autos obligados a realizar la verificación vehicular

Entre cinco y diez años controles cada dos años

Más de diez años revisión anual

Quiénes están exentos de abonar el pago

Las condiciones de exención varían según el distrito ya que cada jurisdicción define los grupos alcanzados por el beneficio y los requisitos para acceder. El beneficio no elimina la obligación de verificar, sino que solo evita el pago del trámite bajo los siguientes valores:

Ciudad de Buenos Aires

Jubilados, pensionados, personas con discapacidad y mayores de 65 años.

El beneficio alcanza a quienes perciben ingresos equivalentes al haber mínimo.

Para quienes deban abonarlo se fijan tarifas según el tipo de vehículo: autos de hasta 2.500 kg abonan $63.453,61 y motos tienen un costo de $23.858,78.

Provincia de Buenos Aires

Bomberos y los vehículos destinados a servicios municipales.

Conductores con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años quedan exentos si perciben hasta dos haberes mínimos.

Para quienes no estén exentos, el valor para autos de hasta 2.500 kg es de: $97.057,65; para motos de $38.801; y para vehículos que superan los 2.500 kg de $174.604.