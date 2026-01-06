Caos y mal olor en Pinamar: la rotura de un caño cloacal provocó un desastre en Ruta 11

Para las 7, la mezcla de desechos y barro, sumada al olor penetrante, volvió el sector intransitable, coincidiendo con un momento crítico de recambio turístico. De hecho, muchos visitantes de la reconocida ciudad balnearia se quejaron por el mal olor evidente, en tanto que han hecho demasiado esfuerzo para pasar buenas vacaciones y esta situación ha complicado ese panorama que esperaban fuera más feliz.