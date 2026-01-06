Caos y mal olor en Pinamar: la rotura de un caño cloacal provocó un desastre en Ruta 11
El derrame cloacal no solamente complicó el tránsito por Ruta 11, que en la tarde de este martes aún seguía bloqueada, sino también malestar en los turistas.
El inicio de la temporada veraniega se vio afectado por un grave incidente de infraestructura en la Ruta 11. La rotura de un caño cloacal provocó el derrame de desechos sobre la calzada, obligando a las autoridades a disponer un corte total de tránsito para evitar riesgos sanitarios y organizar el flujo vehicular entre Pinamar y Ostende.
El estado del tránsito y los desvíos
La concesionaria Abasa (Autopistas de Buenos Aires) coordinó un operativo de emergencia con los siguientes puntos clave:
Hacia Mar del Plata: Calzada reducida a la altura del kilómetro 393.
Hacia CABA: Corte total en el kilómetro 396. Los conductores debieron desviarse en el kilómetro 398, utilizando el acceso a Valeria del Mar.
Comunicación oficial: Cerca del mediodía del lunes, la empresa informó vía redes: “Sentido a CABA, corte de calzada en el Km 396 con desvío en el Km 398, acceso a Valeria del Mar. Entre las zonas de Pinamar y Ostende”.
Origen y magnitud del desborde
El problema comenzó alrededor de las 4 de la mañana, cuando la rotura del conducto saturó un canal lindero. Al verse superado, el líquido contaminado invadió el asfalto y llegó hasta los ingresos de un hipermercado de la zona, provocando un severo malestar en el lugar.
Para las 7, la mezcla de desechos y barro, sumada al olor penetrante, volvió el sector intransitable, coincidiendo con un momento crítico de recambio turístico. De hecho, muchos visitantes de la reconocida ciudad balnearia se quejaron por el mal olor evidente, en tanto que han hecho demasiado esfuerzo para pasar buenas vacaciones y esta situación ha complicado ese panorama que esperaban fuera más feliz.
Operativo de saneamiento
Bomberos y cuadrillas municipales trabajaron intensamente con maquinaria pesada y mangueras de alta presión para remover los residuos. Si bien se logró una habilitación parcial hacia Cariló, Ostende y Valeria del Mar pasado el mediodía, las tareas de limpieza profunda continuaron durante el resto de la jornada.
En este sentido, las autoridades insisten en circular con extrema precaución y respetar estrictamente la señalización hasta que la zona esté totalmente saneada.
