Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata levantaron un altar para homenajear a Indio Solari

Revelan la última foto que le sacaron a Indio Solari: fue tomada un día antes de morir

Más de un millón de personas despidió a Indio Solari durante el pasado domingo, en un emotivo adiós al ídolo del rock que conmovió al país entero. En el Polideportivo Gatica de Villa Domínico (Avellaneda), cada fanático tuvo la oportunidad de honrar la memoria del emblemático cantante y llorar su partida.

Tras horas de angustia y dolor, trascendió en redes sociales la última foto que le tomaron al músico que supo marcar el inicio y fin de una época, aunque su música perdurará en el tiempo. La postal lo muestra a Carlos Alberto Solari en el jardín de su casa en Parque Leloir, con lentes negros y ayudándose con un bastón.

La fotografía fue tomada por Gastón Daus, el pasado jueves 4 de junio, apenas un día antes de que la noticia de la muerte del Indio despertara con tristeza a todo el país.