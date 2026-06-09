Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata levantaron un altar para homenajear a Indio Solari
La intervención fue realizada en la Facultad de Artes, donde alumnos y fanáticos dejaron mensajes, fotografías, flores y velas para despedirlo.
Los homenajes a Indio Solari continúan multiplicándose en distintos puntos del país. Esta vez, estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) hicieron un altar en su honor, donde dejaron fotografías, velas, flores y conmovedores mensajes.
La intervención espontánea ocupó una de las paredes de ingreso del edificio y rápidamente se convirtió en un espacio de encuentro para quienes quisieron expresar su admiración y agradecimiento hacia el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre las imágenes colocadas por los alumnos aparecen distintas etapas de la trayectoria artística de Solari, acompañadas por decenas de cartas, dedicatorias y reflexiones escritas a mano.
Uno de los carteles resume el sentimiento que atravesó a gran parte de sus seguidores: "Yo sé que vos vas a regresar. Indio eterno", a sus pies, velas consumidas y flores.
Vale recordar que la capital bonaerense es un pilar fundamental en la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue entre esas mágicas diagonales donde Carlos Alberto Solari y Eduardo Beilinson unieron sus talentos musicales y comenzaron a dar forma a una banda que, con el paso de los años, se convertiría en el movimientos popular más grande de la Argentina.
Revelan la última foto que le sacaron a Indio Solari: fue tomada un día antes de morir
Más de un millón de personas despidió a Indio Solari durante el pasado domingo, en un emotivo adiós al ídolo del rock que conmovió al país entero. En el Polideportivo Gatica de Villa Domínico (Avellaneda), cada fanático tuvo la oportunidad de honrar la memoria del emblemático cantante y llorar su partida.
Tras horas de angustia y dolor, trascendió en redes sociales la última foto que le tomaron al músico que supo marcar el inicio y fin de una época, aunque su música perdurará en el tiempo. La postal lo muestra a Carlos Alberto Solari en el jardín de su casa en Parque Leloir, con lentes negros y ayudándose con un bastón.
La fotografía fue tomada por Gastón Daus, el pasado jueves 4 de junio, apenas un día antes de que la noticia de la muerte del Indio despertara con tristeza a todo el país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario