Cambió el pronóstico y hoy vuelven las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuándo mejora el tiempo

Tras las lluvias, cómo sigue el clima en el AMBA

Se esperan buenas condiciones del clima nuevamente en el AMBA a partir del jueves, con todavía nieblas matinales y cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro rondará entre una mínima de 10 grados y una máxima de 18.

Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con todavia niebla en la madrugada y mañana; y con cielo parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se estiman de entre 7 y 18 grados, con un marcado descenso.

De acuerdo con el SMN, el fin de semana iniciará con un sábado que se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de marcas térmicas de entre 8 y 13 grados, haciéndose sentir el regreso del frío.

Para el cierre, el domingo sería otra jornada con buenas condiciones del clima pero mucho frío en Buenos Aires. Se espera cielo parcialmente nublado tanto en la madrugada como en la mañana, tarde y noche; con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que alcanzaría los 14.