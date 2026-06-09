Mar del Plata: las disculpas del rugbier que empujó a un joven y provocó que fuera atropellado

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Qué dijo Valentín Lastra tras las disculpas del rugbier que lo empujó

Horas después, el joven agredido difundió un comunicado en el que brindó su versión de los hechos y cuestionó el accionar de Matías Fay.

"La violencia comenzó segundos antes del hecho, cuando el agresor me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches. Mientras me agredía físicamente, me exigía que le pidiera perdón", aseguró.

Y sostuvo: "Luego me empujó hacia la calle en el momento exacto en el que el Peugeot 208 circulaba, provocando un impacto que pudo haber sido fatal. Tras verme golpear violentamente contra el parabrisas, escapó del lugar sin inmutarse y me abandonó sobre la calzada".

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Para Lastra, las amenazas previas, la secuencia registrada en video y la posterior huida constituyen elementos suficientes para que la Justicia profundice la investigación.

"Considero indispensable visibilizar lo ocurrido y solicitar que la Justicia investigue los hechos con la profundidad que merecen. Cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción", expresó.

Mientras avanza la investigación judicial, la víctima insiste en que el episodio sea analizado en toda su gravedad.