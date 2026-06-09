Mar del Plata: las disculpas del rugbier que empujó a un joven y provocó que fuera atropellado
Matías Fay le envió un mensaje privado a Valentín Lastra para expresar su arrepentimiento. La víctima respondió con un duro comunicado.
El rugbier que empujó a otro joven hacia la calle y provocó que fuera atropellado por un automóvil en la costa Mar del Plata le pidió disculpas a la víctima. Por su parte, la víctima respondió con un duro comunicado en el que aseguró que había sido amenazado y reclamó que la Justicia investigue el hecho en toda su gravedad.
Según reveló TN, Matías Fay se comunicó con Valentín Lastra, de 22 años, a través de un audio de WhatsApp en el que expresó su arrepentimiento por los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo: "¿Qué hacés, Valen? Primero que nada, quiero que sepas que estoy completamente arrepentido de lo que pasó ayer. Nunca me imaginé que podía llegar a pasar algo así", manifestó.
"Te pido disculpas por agarrármela con vos. Fue algo que tenía con el cuidacoches", agregó intentando justificar el accionar.
Además, señaló que intentó conocer el estado de salud de la víctima tras el incidente: "Hablé con Fran y me dijo que fueron por el hospital para verte. Es entendible que no hayas querido hablar. Me pude comunicar con los médicos y me dijeron que te habían hecho unas placas, que gracias a Dios no tenías nada", expresó.
Antes de finalizar, Fay se puso a disposición de Lastra y dejó abierta la posibilidad de conversar personalmente: "Si después querés que charlemos, buenísimo. Si no tenés ganas, también lo entiendo".
Qué dijo Valentín Lastra tras las disculpas del rugbier que lo empujó
Horas después, el joven agredido difundió un comunicado en el que brindó su versión de los hechos y cuestionó el accionar de Matías Fay.
"La violencia comenzó segundos antes del hecho, cuando el agresor me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches. Mientras me agredía físicamente, me exigía que le pidiera perdón", aseguró.
Y sostuvo: "Luego me empujó hacia la calle en el momento exacto en el que el Peugeot 208 circulaba, provocando un impacto que pudo haber sido fatal. Tras verme golpear violentamente contra el parabrisas, escapó del lugar sin inmutarse y me abandonó sobre la calzada".
Para Lastra, las amenazas previas, la secuencia registrada en video y la posterior huida constituyen elementos suficientes para que la Justicia profundice la investigación.
"Considero indispensable visibilizar lo ocurrido y solicitar que la Justicia investigue los hechos con la profundidad que merecen. Cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción", expresó.
Mientras avanza la investigación judicial, la víctima insiste en que el episodio sea analizado en toda su gravedad.
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