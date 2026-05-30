Caso Agostina Vega en Córdoba: el papá rompió el silencio

Vega contó que se enteró de la desaparición mientras realizaba un viaje en la provincia de San Luis y que regresó de inmediato a Córdoba para sumarse a la búsqueda. Desde entonces, dijo haber realizado averiguaciones por cuenta propia, reuniendo información sobre el detenido y recorriendo distintos sectores de la ciudad. “No voy a parar hasta encontrar a Agostina. No voy a parar”, afirmó.

“Me puse a investigar quien era Claudio (Barrelier) porque de la otra parte no me daban información. Así que así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras", reveló.

“La verdad es que dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé que, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", expresó y les pidió por favor que dejen de entorpecer la investigación.

Gabriel aseguró que no va a parar hasta encontrar a su hija. “Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa mas nada, así de simple”, dijo y agregó: Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina. Lo voy a hacer".

El hombre no paró de buscarla, según contó, trabajó a la par de la Justicia y recopiló mucha información que puso a disposición del fiscal: “Me he metido en la villa de los galpones solo, he estado hablando con un montón de personas que se han estado relacionando con este tipo de gente”.

“Yo ayude a la gente de investigaciones a detener al tipo este”, señaló e indicó que él no lo conocía a Barrelier: “Así como se enteraron ustedes que tenia todas estas causas, así me enteré yo también pero por mi lado”.

La sospecha sobre la mamá de Agostina y su entorno

El papá de Agostina está seguro de que Barrelier no actuó solo. “Para mi tiene ayuda. Sólo no ha actuado. Hay gente que esta implicada, hay cómplices", afirmó.

El hombre evitó hablar directamente de Marisa, la mamá de Agostina, pero la cuestionó por relacionarse con una persona como Barrelier.

“Porque sí, está lleno de enfermos, lleno de pedofilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabes que te relacionas con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevas a este tipo de lugares? ¿Para qué estas con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así“, señaló.

Luego cuestionó la forma en que la mujer fue aportando datos a las autoridades: “Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio y así se fue desglosando esta investigación”.

“Yo pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas; si fuiste responsable de alguna cosa, y bueno, hacete cargo mamá, o hacete cargo papá, es así de simple. El que nada debe, nada teme”, manifestó.