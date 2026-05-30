Caso Agostina Vega en Córdoba: el abuelo se quebró en vivo por C5N
El abuelo de la joven desaparecida dialogó con C5N mientras se realizan los operativos en el predio de 240 hectáreas para dar con ella.
Las autoridades que trabajan en la búsqueda de Agostina Vega en Córdoba confirmaron que la situación de Claudio Barrelier, el único implicado en la desaparición de la joven, se complicó aun más: detectaron que el auto que usó fue "lavado".
En este contexto y mientras continúa la búsqueda en un predio de 240 hectáreas para dar con ella, su abuelo sostuvo: "Necesitamos que hoy haya noticias de Agostina". El hombre mantiene la entereza y dice que ante la situación es "el pilar de la familia". Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba no pudo contener su angustia: "Mi nieta es mi princesa", sostuvo.
Según se informó, "la alteración de una de las pruebas clave halladas en la provincia fue adulterada". El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ratificó de manera oficial que el automóvil Ford Ka de color negro, recientemente secuestrado por la Justicia, fue sometido a un proceso de limpieza exhaustivo previo a su incautación.
En declaraciones brindadas a la señal televisiva Todo Noticias (TN), el funcionario provincial respaldó la hipótesis de los peritos judiciales, quienes habían detectado anomalías en el estado estético del vehículo.
La confirmación de que el rodado "fue lavado" enciende las alarmas en el fuero federal, ya que sugiere una maniobra deliberada para borrar rastros biológicos, huellas o elementos de fijación que pudieran vincular el coche con los principales sospechosos de la desaparición del menor. Los investigadores concentran ahora sus esfuerzos en determinar quién ordenó y ejecutó la limpieza del vehículo en territorio cordobés.
El ministro de Seguridad dijo que "Barrelier claramente está mintiendo"
Mientras la búsqueda de Agostina Vega continúa el viernes por la noche, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, informó que "la fiscalía tiene datos concretos que ahí en ese lugar donde se realiza el rastillaje, la persona sospechada estuvo".
El funcionario explicó que el operativo se realizó por pedido del fiscal Raúl Garzón, a partir de elementos recolectados en la investigación.
“Hay algunos elementos que lo han determinado de ir a ese lugar porque está identificado que esta persona, entre la hora de la desaparición de Agostina y la hora de su detención, habría estado en ese lugar”, señaló Quinteros.
Además sostuvo que varias contradicciones pudieron detectarse por el trabajo de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba.
“Eso lo pudimos determinar gracias al excelente trabajo que está haciendo la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba, que con el seguimiento de domos pudimos determinar que muchas de las cosas que declaró son absolutamente mentira”, remarcó.
Y agregó: “A medida que se van cayendo va declarando nuevamente y sigue mintiendo y ocultando información y claramente esto entorpece la causa”.
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