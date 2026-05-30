La declaración clave de la supuesta amante del detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba
La búsqueda de la menor de 14 años desaparecida en Córdoba cumplirá siete días y tiene en el blanco de las sospechas a Claudio Barrelier.
A una semana de la desaparición de Agostina Madeleine Vega, no se sabe nada de su paradero y las autoridades la buscan intensamente en Córdoba. Hasta el momento, la causa cuenta con un solo detenido. Se trata de Claudio Barrelier, un empleado municipal que habría sido la última persona que la vio con vida.
Los investigadores siguen la pista del Ford Ka negro para dar con el paradero la adolescente de 14 años. El auto es propiedad de una novia o amante de Barrelier, quien se presentó voluntariamente ante la justicia para prestar una declaración que resultó clave para la causa.
Según informó TN, la mujer contó que el domingo 24 de mayo, el día después a la desaparición de la joven, Barrelier le pidió el auto prestado. En las últimas horas, las autoridades lo peritaron y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el coche “fue lavado“.
Sin embargo, se cree que habrían encontrado rastros en el vehículo, aunque ese dato aún no fue confirmado por la justicia.
El Ford Ka negro en el centro de la investigación
De acuerdo con lo informado por la prensa local, los investigadores detectaron un recorrido clave: Barrelier fue visto yéndose de su casa del barrio Cofico a bordo del Ford Ka negro.
Lo que encendió las alertas máximas de la fiscalía a cargo de Raúl Garzón es que el sospechoso cargaba elementos altamente comprometedores: un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio.
La Justicia siguió el rastro del vehículo en los domos de seguridad e identificaron a Barrelier manejándolo el lunes feriado. El acusado dijo que lo utilizó para buscar herramientas para un trabajo.
De acuerdo a las fuentes policiales, la fiscalía tiene acreditado que el sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo el lunes en ese auto en la zona de Ampliación Ferreyra, la zona donde se están desarrollando los rastrillajes. Se cree que el único detenido permaneció allí por menos de una hora.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario