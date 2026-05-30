La declaración clave de la supuesta amante del detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Claudio Barrelier Agostina Córdoba Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

Sin embargo, se cree que habrían encontrado rastros en el vehículo, aunque ese dato aún no fue confirmado por la justicia.

El Ford Ka negro en el centro de la investigación

De acuerdo con lo informado por la prensa local, los investigadores detectaron un recorrido clave: Barrelier fue visto yéndose de su casa del barrio Cofico a bordo del Ford Ka negro.

Lo que encendió las alertas máximas de la fiscalía a cargo de Raúl Garzón es que el sospechoso cargaba elementos altamente comprometedores: un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio.

La Justicia siguió el rastro del vehículo en los domos de seguridad e identificaron a Barrelier manejándolo el lunes feriado. El acusado dijo que lo utilizó para buscar herramientas para un trabajo.

De acuerdo a las fuentes policiales, la fiscalía tiene acreditado que el sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo el lunes en ese auto en la zona de Ampliación Ferreyra, la zona donde se están desarrollando los rastrillajes. Se cree que el único detenido permaneció allí por menos de una hora.