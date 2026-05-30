El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que el auto secuestrado en la causa por Agostina Vega fue lavado

En declaraciones brindadas a la señal televisiva Todo Noticias (TN), el funcionario provincial respaldó la hipótesis de los peritos judiciales, quienes habían detectado anomalías en el estado estético del vehículo.

La confirmación de que el rodado "fue lavado" enciende las alarmas en el fuero federal, ya que sugiere una maniobra deliberada para borrar rastros biológicos, huellas o elementos de fijación que pudieran vincular el coche con los principales sospechosos de la desaparición del menor. Los investigadores concentran ahora sus esfuerzos en determinar quién ordenó y ejecutó la limpieza del vehículo en territorio cordobés.

El ministro de Seguridad dijo que "Barrelier claramente está mintiendo"

Mientras la búsqueda de Agostina Vega continúa el viernes por la noche, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, informó que "la fiscalía tiene datos concretos que ahí en ese lugar donde se realiza el rastillaje, la persona sospechada estuvo".

El funcionario explicó que el operativo se realizó por pedido del fiscal Raúl Garzón, a partir de elementos recolectados en la investigación.

“Hay algunos elementos que lo han determinado de ir a ese lugar porque está identificado que esta persona, entre la hora de la desaparición de Agostina y la hora de su detención, habría estado en ese lugar”, señaló Quinteros.

Además sostuvo que varias contradicciones pudieron detectarse por el trabajo de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba.

“Eso lo pudimos determinar gracias al excelente trabajo que está haciendo la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba, que con el seguimiento de domos pudimos determinar que muchas de las cosas que declaró son absolutamente mentira”, remarcó.

Y agregó: “A medida que se van cayendo va declarando nuevamente y sigue mintiendo y ocultando información y claramente esto entorpece la causa”.