Milagro en Luján de Cuyo: un tren embistió a una camioneta y su conductor se salvó
Un hombre manejaba su camioneta en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, cuando fue embestido por una formación del tren. Apenas sufrió una lesión en la pierna.
Un hombre de 51 años fue embestido y arrastrado por una formación del tren cuando cruzaba la vía en su camioneta a la altura de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
El accidente fue registrado poco después de las 7.30 de este martes en el cruce de la vía en Olavarría, entre San Martín y Ruta 40, donde la Hilux quedó sobre la vía justo en el momento en que se acercaba una formación del tren.
Tras el impacto el maquinista logró detener el tren pero para ese entonces ya había arrastrado el vehículo unos 100 metros.
El conductor de la Hilux, cuyo nombre no trascendió, salió prácticamente ileso de su camioneta, a excepción de una lesión en la pierna por la cual fue atentido en la Clínica Francesa, informaron medios de Mendoza como el sitio Los Andes.
Personal del servicio de emergencias SerPrisa, de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y de la Policía de Mendoza intervinieron en el operativo para asistir al conductor de 51 años, y al maquinista, de 39.
El maquinista también resultó ileso, pero se le hizo un test de alcoholemia al igual que al conductor de la Hilux para descubrir si el consumo de alcohol podría haber desencadenado el episodio.
Como primera medida la hipótesis se descartó porque ambos hombres estaban sobrios. La Policía de Mendoza sigue en averiguaciones para descubrir cómo fue la secuencia.
Una pareja murió atropellada por el tren en Lomas de Zamora
Un hombre y una mujer jóvenes murieron el domingo pasado tras caer a las vías del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por motivos que aún son materia de investigación.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de Lomas de Zamora investiga las circunstancias del hecho, bajo distintas hipótesis que van desde un accidente por imprudencia hasta un desenlace fatal tras una discusión de pareja.
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