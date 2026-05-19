Milagro en Luján de Cuyo: un tren embistió a una camioneta y su conductor se salvó

Personal del servicio de emergencias SerPrisa, de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y de la Policía de Mendoza intervinieron en el operativo para asistir al conductor de 51 años, y al maquinista, de 39.

El maquinista también resultó ileso, pero se le hizo un test de alcoholemia al igual que al conductor de la Hilux para descubrir si el consumo de alcohol podría haber desencadenado el episodio.

Como primera medida la hipótesis se descartó porque ambos hombres estaban sobrios. La Policía de Mendoza sigue en averiguaciones para descubrir cómo fue la secuencia.

Una pareja murió atropellada por el tren en Lomas de Zamora

Un hombre y una mujer jóvenes murieron el domingo pasado tras caer a las vías del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por motivos que aún son materia de investigación.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de Lomas de Zamora investiga las circunstancias del hecho, bajo distintas hipótesis que van desde un accidente por imprudencia hasta un desenlace fatal tras una discusión de pareja.