Más de 700 camiones quedaron varados en el Paso Cristo Redentor por intensas nevadas
El cruce internacional que conecta Argentina con Chile fue clausurado preventivamente por las complicadas condiciones climáticas en alta montaña.
El intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera obligó a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los corredores fronterizos más importantes entre Argentina y Chile. La medida fue adoptada de manera preventiva ante la acumulación de nieve, la escasa visibilidad y el riesgo para la circulación vehicular en la zona de alta montaña.
La interrupción afecta el tránsito en ambos sentidos y alcanza tanto a vehículos particulares como al transporte de cargas. Por el momento, las autoridades no informaron una fecha concreta para la reapertura y todo dependerá de cómo evolucione el clima durante las próximas horas.
Las nevadas comenzaron a intensificarse en distintos sectores de la cordillera mendocina y generaron complicaciones sobre la Ruta Nacional 7, principal vía de acceso al paso fronterizo. También se registraron bajas temperaturas extremas, presencia de hielo sobre la calzada y ráfagas de viento que dificultan todavía más la circulación.
Como consecuencia del cierre, cientos de camiones quedaron detenidos en distintos puntos de Mendoza a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas. Muchos transportistas permanecen varados desde hace varias horas mientras siguen los trabajos de monitoreo en la zona.
Desde los organismos de frontera recomendaron evitar viajes hacia la cordillera y suspender cualquier traslado programado hacia Chile hasta nuevo aviso. Además, pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales debido a que el estado del corredor internacional puede modificarse rápidamente según avance el temporal.
El Paso Cristo Redentor suele registrar cierres temporales durante el invierno por las nevadas intensas que afectan la cordillera de los Andes. Sin embargo, cada interrupción genera impacto tanto en el turismo como en el transporte comercial entre ambos países, debido al enorme movimiento diario que atraviesa el túnel internacional.
Ola polar: las provincias donde se esperan temperaturas bajísimas, heladas y hasta nevadas
Una nueva ola polar avanzará sobre gran parte de la Argentina desde el fin de semana, provocando que varias provincias sufran temperaturas extremadamente bajas, lluvias, heladas y hasta tormentas de nieve que podrían afectar el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana para sus habitantes.
Según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio climático brusco comenzará a sentirse entre el sábado y el domingo con el avance de un frente frío que recorrerá el centro del país acompañado por lluvias, viento y el ingreso de aire polar, que provocará los fenómenos antedichos
En principio, el marcado descenso de temperaturas traerá aparejadas heladas intensas en vastos sectores la Región Pampeana y posibles nevadas en zonas de la región cuyana, el noroeste y hasta en las sierras de Córdoba.
En las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis también se esperan nevadas en la cordillera y hasta en la precordillera, mientras que en el NOA podrían registrarse precipitaciones níveas en sectores elevados hacia el domingo.
En Córdoba, el fenómeno podría incluir nevadas en zonas serranas durante el sábado por la noche y la madrugada del domingo, especialmente en áreas altas, con lluvias en distintos puntos de la provincia mediterránea, acompañadas de un brusco descenso de los registros térmicos.
El viento, en tanto, azotará en el extremo sur del país, afectando desde el sábado las provincias de San Cruz y Tierra del Fuego (incluidas las islas Malvinas), de acuerdo al sistema de alertas tempranas del mencionado organismo público.
La ola polar en el AMBA
En cuanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera un sábado gris e inestable, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde-noche y temperaturas en descenso, con mínimas muy bajas desde el lunes.
El ingreso de la masa de aire polar marcará desde ese día el inicio de varias jornadas consecutivos con mañanas gélidas y eventuales heladas en la Ciudad y el conurbano; condiciones que se prevé permanecerán al menos hasta el miércoles 20 de mayo.
Hasta ese día las temperaturas mínimas se mantendrán el rango de los 5/7° mientras que las máximas se estabilizarán en 15°, esperándose también que el cielo porteño esté entre ligeramente nublado a despejado.
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