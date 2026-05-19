Mendoza: hallaron asesinada a una docente jubilada y la Justicia investiga un femicidio

El crimen generó una fuerte conmoción en la comunidad, donde Gutiérrez era una figura reconocida por su trayectoria educativa y política. En 2016, un jardín de infantes fue nombrado en su honor.

Además, era madre de Ever Demaldé, exentrenador de Independiente Rivadavia, lo que amplificó la repercusión del caso en el ámbito del fútbol local. Entre las instituciones que expresaron su pesar se encuentra Atlético Club San Martín, que manifestó sus condolencias a través de redes sociales.

Ever Demaldé

San Martín MDZ

Milagro en Luján de Cuyo: un tren embistió a una camioneta y su conductor se salvó

Un hombre de 51 años fue embestido y arrastrado por una formación del tren cuando cruzaba la vía en su camioneta a la altura de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.

El accidente fue registrado poco después de las 7.30 de este martes en el cruce de la vía en Olavarría, entre San Martín y Ruta 40, donde la Hilux quedó sobre la vía justo en el momento en que se acercaba una formación del tren.

Tras el impacto el maquinista logró detener el tren pero para ese entonces ya había arrastrado el vehículo unos 100 metros.

choque lujan de cuyo

El conductor de la Hilux, cuyo nombre no trascendió, salió prácticamente ileso de su camioneta, a excepción de una lesión en la pierna por la cual fue atentido en la Clínica Francesa, informaron medios de Mendoza como el sitio Los Andes.

Personal del servicio de emergencias SerPrisa, de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y de la Policía de Mendoza intervinieron en el operativo para asistir al conductor de 51 años, y al maquinista, de 39.

El maquinista también resultó ileso, pero se le hizo un test de alcoholemia al igual que al conductor de la Hilux para descubrir si el consumo de alcohol podría haber desencadenado el episodio.

Como primera medida la hipótesis se descartó porque ambos hombres estaban sobrios. La Policía de Mendoza sigue en averiguaciones para descubrir cómo fue la secuencia.