Caso Loan Danilo Peña: una declaración clave para la causa ya tiene fecha

Laudelina.jpg Laudelina, complicada en la causa de Loan Danilo Peña

En este sentido, la letrada informó a los medios que su defendida hará "una aclaratoria de la última ampliación", al mismo tiempo que señaló que "también va a aportar algo sobre el día del hecho, algunas cosas que quedaron en el aire".

Cómo seguirá el proceso según la abogada de Laudelina

Además de aclarar que la tía de Loan "va a seguir detenida esperando su proceso", la especialista en leyes estimó que todos los imputados continuarán tras las rejas: "Acá se va a bajar el auto de procesamiento para todo el mundo. Esa es mi opinión. Puedo equivocarme y ojalá me equivoque", sostuvo en diálogo con "De una con Niembro", por Radio Colonia.

En torno a su clienta, aseguró: "Veremos qué rol le dan en el auto de procesamiento pero mientras hay que ir contribuyendo con las pruebas de descargo". No obstante, Chirivín remarcó que Laudelina no tuvo nada que ver en la sustracción de Loan: "A ese chiquito no le levanta cualquier a upa, vamos a empezar por ahí. Quien lo levantó era alguien muy cercano a él, muy cercano a ellos".

loan