Video: el día que el cantante encontrado muerto en Morón bailó en el programa de Susana Giménez

Las fuentes del caso confirmaron que ya hay una persona detenida, acusada de haber participado directamente en el asesinato de Aleruzzo. Además, se busca a un segundo sospechoso que permanece prófugo y sobre el cual pesa un pedido de captura. En paralelo, se realizan peritajes en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo, así como también análisis de teléfonos y cámaras de seguridad de la zona.

Los exámenes preliminares al cuerpo indicaron que el músico tenía importantes golpes en la cabeza, informaron fuentes policiales.

"Era un hombre bueno", los testimonios de su mujer y los vecinos del músico

“Toda su vida se dedicó a la música y estuvo grabando discos. Era un hombre bueno”, aseguró Aldana, su mujer, que indicó que no lo veía desde el pasado 5 de marzo, en su cumpleaños.

La mujer agregó además que "la casa está toda destruida”, luego de revisar cómo había quedado la propiedad.

Por su parte, otra vecina que se acercó a dialogar con los medios dijo que la última vez que lo vio a "Tito" fue el mismo martes y que él la saludó como hacía siempre. "Es un vecino del barrio de toda la vida", expresó la vecina conmovida luego de enterarse de la muerte del musico.