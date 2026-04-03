Video: el día que el cantante encontrado muerto en Morón bailó en el programa de Susana Giménez
Roberto Aleruzzo, apodado “Tito” en su barrio, fue un pionero del rap y el hip hop en la escena under del conurbano bonaerense.
La muerte de Roberto Aleruzzo, conocido artísticamente como "Tito", mantiene en conmoción a la localidad bonaerense de Morón y al ambiente del hip hop argentino. El músico, de 58 años, fue hallado enterrado en el patio de su propia casa y la investigación judicial avanza con la hipótesis de un homicidio vinculado a disputas personales y económicas.
Su nombre artístico era Mike Dee y en las redes sociales, se describía como un rapero, DJ, productor de hip hop e integrante del grupo "La Bola Contraataca", con el que llegó a tocar en el programa de Susana Giménez en los años noventa.
El fragmento, que volvió a difundirse en las últimas horas, lo muestra en el estudio con una energía desbordante. Sin una coreografía definida ni una técnica pulida, “Tito” se lanza al piso, ensaya giros, despliega movimientos exagerados y construye una performance que oscila entre lo artístico y lo espontáneo.
La investigación y las hipótesis del caso
Según las primeras informaciones judiciales, la causa quedó en manos del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N.º 5 de Morón. Los investigadores analizan diferentes líneas: desde un posible crimen ligado a la intención de quedarse con la propiedad del músico, hasta un conflicto atravesado por el consumo de drogas o deudas pendientes. Ninguna hipótesis fue descartada por el momento.
Las fuentes del caso confirmaron que ya hay una persona detenida, acusada de haber participado directamente en el asesinato de Aleruzzo. Además, se busca a un segundo sospechoso que permanece prófugo y sobre el cual pesa un pedido de captura. En paralelo, se realizan peritajes en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo, así como también análisis de teléfonos y cámaras de seguridad de la zona.
Los exámenes preliminares al cuerpo indicaron que el músico tenía importantes golpes en la cabeza, informaron fuentes policiales.
"Era un hombre bueno", los testimonios de su mujer y los vecinos del músico
“Toda su vida se dedicó a la música y estuvo grabando discos. Era un hombre bueno”, aseguró Aldana, su mujer, que indicó que no lo veía desde el pasado 5 de marzo, en su cumpleaños.
La mujer agregó además que "la casa está toda destruida”, luego de revisar cómo había quedado la propiedad.
Por su parte, otra vecina que se acercó a dialogar con los medios dijo que la última vez que lo vio a "Tito" fue el mismo martes y que él la saludó como hacía siempre. "Es un vecino del barrio de toda la vida", expresó la vecina conmovida luego de enterarse de la muerte del musico.
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