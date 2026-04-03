Conmoción en Entre Ríos: encontraron muerta a una adolescente con discapacidad
Las primeras pericias indicaron que el fallecimiento se habría producido al menos tres días antes del hallazgo. Sus padres fueron detenidos.
Una adolescente con discapacidad fue hallada sin vida en la localidad de Federación, provincia de Entre Ríos. La investigación apunta directamente contra sus padres y las autoridades esperan el resultado de la autopsia para confirmar las circunstancias en las que murió la menor.
El dramático hallazgo se produjo este jueves por la tarde en una casa ubicada entre las calles Las Rosas y Tita Bonutti. Según la información preeliminar de los peritos, se estima que la joven llevaba fallecida entre 24 y 36 horas antes de ser encontrada. Con este dato y dada la discapacidad que presentaba la menor —no podía valerse por sus propios medios y dependía de otra persona para subsistir.
El padre y la madre e la menor fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. La fiscal Josefina Penón ordenó el resguardo del inmueble y el inicio de las actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 7páginas, el cuerpo fue enviado a Concordia para que se realice la autopsia correspondiente. Las autoridades esperan los resultados para poder avanzar en una imputación mayor contra los padres al confirmar o descartar si existió algún tipo de violencia.
En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y personal médico policial para realizar los relevamientos correspondientes. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte y si existieron factores de abandono o negligencia que pudieran haber precipitado fatal descenlace.
Durante la inspección, la Policía consultó sobre la posible tenencia de armas y el acusado entregó una escopeta calibre 12 junto con municiones, elementos que fueron incautados y sumaron gravedad al expediente judicial. El hombre fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación judicial busca esclarecer la responsabilidad penal del acusado y las circunstancias que condujeron al encierro del menor, así como el posible involucramiento de otras personas.
Los peritos intentan determinar el tiempo que la víctima estuvo en esa situación y si existían antecedentes de denuncias previas en el entorno familiar. Además, no se descarta que vecinos del barrio Lisandro Olmos sean citados como testigos.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de La Plata, que ya tomó declaración a los involucrados y coordina nuevas diligencias.
Tras el operativo, el niño fue restituido a su madre y quedó bajo resguardo de los organismos de Niñez, que informaron que recibirá asistencia especializada para cubrir sus necesidades médicas y emocionales, además de garantizar su contención.
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