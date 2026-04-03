Conmoción en Entre Ríos: encontraron muerta a una adolescente con discapacidad

Durante la inspección, la Policía consultó sobre la posible tenencia de armas y el acusado entregó una escopeta calibre 12 junto con municiones, elementos que fueron incautados y sumaron gravedad al expediente judicial. El hombre fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación judicial busca esclarecer la responsabilidad penal del acusado y las circunstancias que condujeron al encierro del menor, así como el posible involucramiento de otras personas.

Los peritos intentan determinar el tiempo que la víctima estuvo en esa situación y si existían antecedentes de denuncias previas en el entorno familiar. Además, no se descarta que vecinos del barrio Lisandro Olmos sean citados como testigos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de La Plata, que ya tomó declaración a los involucrados y coordina nuevas diligencias.

Tras el operativo, el niño fue restituido a su madre y quedó bajo resguardo de los organismos de Niñez, que informaron que recibirá asistencia especializada para cubrir sus necesidades médicas y emocionales, además de garantizar su contención.