Caso Loan Peña: nuevos chats revelan cuál fue el siniestro plan detrás de su desaparición

Embed

En diálogo con C5N, el especialista en leyes aseguro que "hay pruebas suficientes para considerar responsable de este delito a siete personas y otras 10 por encubrimiento". En tal sentido, detalló: "La figura del extravío fue planteada por Laudelina, acá no se perdió ningún niño, acá hubo algo deliberado. Tenemos reconstruido, que Loan cae en una trampa con su papá, en la casa de la abuela Catalina, donde Laudelina era ama y señora".

"Estoy convencido de que lo vamos a encontrar. Hoy esta gente está condenada por el delito de sustracción y ocultamiento", sentenció.

Nuevos chats que revelarían el plan siniestro detrás de la desaparición

Según el abogado de la familia de Loan Peña, Laudelina -tía del menor- mantuvo una comunicación con Victoria Caillava, exigiendo la devolución de su sobrino: "Laudelina sabía que el matrimonio de Caillava tenía a Loan y reclamaba a qué hora lo iban a devolver", expresó el abogado.

De acuerdo a los detalles aportados por el letrado, en esa conversación dejan entrever que tanto Caillava como Pérez iban a retener al niño un par de horas en una localidad vecina, probablemente 9 de Julio: "Era un plan de secuestro exprés que salió mal", reveló.

caso loan peña

Entre los procesados se encuentran familiares del niño, como su tía Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex marino Carlos Pérez y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel.