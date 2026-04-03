Desgarrador testimonio de la esposa del cantante enterrado en un patio de Morón

Cantante muerto 1 Roberto Martín Alleruzzo, de 58 años, fue encontrado enterrado en su casa.

Quién era “Tito”, el cantante de rap que fue encontrado enterrado en una casa en Morón

A Roberto Aleruzzo lo conocían como "Tito" en el barrio, aunque su nombre artístico era Mike Dee. En las redes sociales, se describía como un rapero, DJ, productor de hip hop e integrante del grupo "La Bola Contraataca", con el que llegó a tocar en el programa de Susana Giménez en los años noventa.

Tras la trágica noticia de su muerte, sus fans lo despidieron en las redes sociales. “Sin palabras, falleció una leyenda del hip hop argentino. Este posteo va con mucho respeto a la familia, cercanos y colegas despidiendo a un referente y amigo de nuestro hip hop nacional. Y si hay algo que aclarar que se aclare”, escribió uno de ellos en su cuenta de Facebook.

Otro de sus seres queridos compartió una publicación en su honor en la misma red social. “Increíble. Se fue un gran artista de la escena hip hop. Un talento sin igual, se fue un amigo, se fue un hermano”.

La investigación del caso quedó en manos del fiscal Claudio Oviero, a cargo de la UFI N°5 de Morón.