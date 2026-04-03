Desgarrador testimonio de la esposa del cantante enterrado en un patio de Morón
El músico fue hallado por los vecinos en el fondo de su casa.Sospechan que lo mataron a los golpes. Hay un detenido y un prófugo.
Este jueves, un cantante de rap fue encontrado muerto en una casa de Morón. Roberto Aleruzzo, a quien en el barrio lo conocían como “Tito”, estaba enterrado en el patio de la propiedad ubicada en Avelino Palacios y Ángel Pache.
Minutos después de enterarse de la trágica noticia, su esposa, Aldana Mariela Barrios, diálogo con los medios presentes. “Los vecinos me dijeron que lo vieron y que le sangraba la nariz, las orejas, los brazos y todo el cuerpo”, aseguró.
Según el testimonio de la mujer, la última vez que ella vio a su pareja fue el 5 de marzo, el día de su cumpleaños. “Después yo me fui de la casa porque me estaba yendo a lo de mi familia, mi mamá la estaba pasando mal y me tuve que ir”, expresó.
Una de las hipótesis que circula por estos momentos es que el hombre habría sido asesinado por personas que querían quedarse con su propiedad, ubicada en Avelino Palacios y Ángel Pache. “Lo habrán matado, no lo puedo creer”, expresó visiblemente conmovida.
En cuanto fue consultada por si estaba distanciada del hombre, ya que hace casi un mes que no lo veía, dijo: “Estábamos bien pero yo me fui sin decirle nada, lo dejé durmiendo. Fue mi culpa dejarlo solo”.
Quién era “Tito”, el cantante de rap que fue encontrado enterrado en una casa en Morón
A Roberto Aleruzzo lo conocían como "Tito" en el barrio, aunque su nombre artístico era Mike Dee. En las redes sociales, se describía como un rapero, DJ, productor de hip hop e integrante del grupo "La Bola Contraataca", con el que llegó a tocar en el programa de Susana Giménez en los años noventa.
Tras la trágica noticia de su muerte, sus fans lo despidieron en las redes sociales. “Sin palabras, falleció una leyenda del hip hop argentino. Este posteo va con mucho respeto a la familia, cercanos y colegas despidiendo a un referente y amigo de nuestro hip hop nacional. Y si hay algo que aclarar que se aclare”, escribió uno de ellos en su cuenta de Facebook.
Otro de sus seres queridos compartió una publicación en su honor en la misma red social. “Increíble. Se fue un gran artista de la escena hip hop. Un talento sin igual, se fue un amigo, se fue un hermano”.
La investigación del caso quedó en manos del fiscal Claudio Oviero, a cargo de la UFI N°5 de Morón.
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