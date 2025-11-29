Cayeron en Villa Urquiza dos jóvenes de 19 y 20 años en un auto robado: tienen un frondoso prontuario

Los delincuentes ignoraron las órdenes policiales y huyeron a alta velocidad hacia la avenida General Paz, para finalmente ser interceptados a la altura de la calle Azipurúa en Villa Urquiza. En total fueron más de 150 cuadras de persecución a plena luz del día.

Al ser identificados se comprobó que ambos contaban con un prontuario extenso: tenían antecedentes por delitos de hurto, tenencia simple de arma de guerra sin autorización, tenencia de estupefacientes atenuada para uso personal y averiguación de ilícito.

Durante el operativo, las autoridades secuestraron chapas patentes, llaves electrónicas, celulares, guantes, herramientas, una barreta, dinero en efectivo y otros elementos considerados pruebas relevantes para la investigación. La Policía también confirmó que el Peugeot 208 tenía pedido de secuestro por el delito de robo automotor, denunciado el 1 de noviembre de este año en la localidad de Quilmes.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 4, a cargo del juez Martín Yadarola y la Secretaría N°113 de Verónica Bresciani, dispusieron la detención formal de los dos implicados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente e imputados por el delito de “encubrimiento”.

Robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial

Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos en la madrugada del jueves tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.

Ambos delincuentes tienen antecedentes penales recientes: el adolescente de 13 años había sido detenido el pasado fin de semana en los alrededores de la zona, en Barrio 15, tras el robo de otro auto.

La persecución comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

Cuando los policías le ordenaron al conductor que se detuviera, este escapó y se inició una persecución que terminó en la intersección de la avenida Piedra Buena y De la Rosa.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.