¿Cecilia estaba embarazada?: la nueva hipótesis en la investigación del femicidio

Entonces se detalló la teoría del embarazo de la que Gloria Romero dijo: “Para mí vio algo que era muy importante y comprometido”, aunque no descartó otras hipótesis: “Están tratando de averiguar con el ginecólogo si estaba embarazada”, confirmó.

“Ella tuvo un atraso en noviembre (del 2022) pero no estaba embarazada. Y hacía un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada, pero le dije que no lo haga, pero ella quería. Tuvimos una discusión, estuvimos peleadas como dos meses, porque yo no quería que tuviese un hijo en estas condiciones por la relación que tenía”, relató.

En tanto, el Bar Gato Negro fue el emprendimiento de Cecilia con César, que funcionamba relativamente bien, hasta que según trascendió, el joven Sena le propuso a su pareja lavar dinero a través de ese bar y entonces la mujer, que hoy está asenicnada, decidió darle fin a la cafetería y cerrar el local.