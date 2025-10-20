Ciudad anunció la licitación para empezar a construir la línea F de subte para unir Palermo con Barracas

mapa subte linea F

Así, se espera que la Línea F del subte empiece en Brandsen y pare en Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

El trayecto tendrá una extensión de 9,8 kilómetros de extensión y los pasajeros podrán acceder a las formaciones del tren Roca, en Constitución, y San Martín, en Palermo, a raíz de que se facilitará el traslado norte-sur y se descongestionará la cantidad de usuarios en la Línea C.

"La construcción de la línea F es un gran salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo", afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien al presentar el mapa de la F en X aseguró que "más de 300.000 pasajeros por día van a viajar más rápido, más seguros y más conectados".

Por su parte, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, indicó que esta política pública “será probablemente el legado más importante que le podemos dejar a Buenos Aires en términos de obra pública y movilidad”, por lo que, según consideró, “vamos a tener una Ciudad más segura y conectada”.

Se supone que la construcción de la Línea F incluirá la compra de coches 0 km con aire acondicionado y con sistema de seguridad avanzado, lo que sería un cambio notable con respecto al estado de algunas de las formaciones que siguen en uso aunque la administración de Jorge Macri compró 214 coches para renovar las líneas A, B, y C, por unos U$S 370 millones.