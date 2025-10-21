Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 21 de octubre

Pero el SMN anticipa un cierre de semana otra vez con precipitaciones. El viernes, de esta manera, tendría tormentas aisladas durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 19 y 24 grados.

Las malas condiciones del clima se extenderían al sábado, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana pero mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro rondará entre 15 y 22 grados.