Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 21 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buen clima en el AMBA, mientras empiezan a amenazar las lluvias.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene, al menos por una jornada más, con buen clima y temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se presenta un martes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y algo ventoso en la madrugada; junto a temperaturas de entre 15 y 27 grados.
Pero la continuidad de la semana en el AMBA estaría signada por la inestabilidad y el regreso de las lluvias y hasta tormentas, de acuerdo con el pronóstico del SMN.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional mantiene sus pronósticos de lluvias en el AMBA para este miércoles 22 de octubre. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con probabilidades de chaparrones en la tarde y temperaturas de entre 16 y 26 grados.
El jueves, con cielo mayormente nublado, sería un descanso a la inestabilidad. Sería, además, la jornada más calurosa de la semana con una mínima de 18 grados y una máxima que treparía a 29.
Pero el SMN anticipa un cierre de semana otra vez con precipitaciones. El viernes, de esta manera, tendría tormentas aisladas durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 19 y 24 grados.
Las malas condiciones del clima se extenderían al sábado, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana pero mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro rondará entre 15 y 22 grados.
